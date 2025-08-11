PG Electroplast Share Price: कंज्यूमर इलेक्‍ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट (PG Electroplast (PGEL)) के शेयरों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक आज खबर लिखे जानें तक करीब 16% गिरकर कारोबार कर रहा था। इससे पहले बीते शुक्रवार को स्टॉक 23% गिरा था।

सुबह 10:15 बजे तक शेयर एनएसई पर 15.34% या 90.30 रुपये गिरकर 498.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 15.80% या 93.05 रुपये टूटकर 496 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में शेयर 37 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है।

क्यों गिर रहा है स्टॉक?

शेयर में यह गिरावट कंपनी द्वारा पूरे वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान घटाने के बाद आई है। इतना ही नहीं जून तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर आने के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउस ने आज कंपनी के शेयर का टारगेट प्राइस भी घटा दिया है।

कंपनी ने अपने Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि उसे अब ₹5,700 करोड़ से ₹5,800 करोड़ के बीच कंसोलिडेट सेल की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2025 से 17% से 19% की ग्रोथ को दर्शाता है। जबकि मार्च तिमाही की इनकम रिपोर्ट में कंपनी ने ₹6,345 करोड़ के रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया था, जो 30.3% की वृद्धि होती।

कंपनी ने अपने कुल ग्रुप रेवेन्यू का अनुमान भी घटा दिया है। अब यह ₹6,550 करोड़ से ₹6,650 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि पहले यह ₹7,200 करोड़ बताया गया था।

नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ने अपना अनुमान घटाया है। अब PG Electroplast को पूरे साल में ₹300 करोड़ से ₹310 करोड़ के बीच नेट प्रॉफिट की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 3% से 7% की वृद्धि होगी। मार्च तिमाही में कंपनी ने ₹405 करोड़ के नेट प्रॉफिट का अनुमान दिया था।

कंपनी के प्रोडक्ट बिजनेस में भी गिरावट का अनुमान है। अब यह ₹4,140 करोड़ से ₹4,280 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि पहले इसका अनुमान ₹4,770 करोड़ था।

एनालिस्ट के मुताबिक, रूम एयर-कंडीशनर (RAC) सेगमेंट में सुस्ती का कारण समय से पहले आई मॉनसून रहा, जिससे पीक सीजन छोटा हो गया। बढ़ी हुई सप्लाई लागत और निगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज ने भी मुनाफे पर दबाव डाला।

ब्रोकरेज की क्या है राय?

Nuvama के अनुसार, PGEL की कंसोलिडेटेड आय साल-दर-साल 14% बढ़ी, जिसमें प्रोडक्ट सेगमेंट की ग्रोथ 17% रही, लेकिन PAT 20% घट गया क्योंकि कंपनी को वेंडर्स को भुगतान के लिए अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा।

कंपनी के प्रदर्शन पर Nuvama ने कहा कि अप्रैल में 70% YoY की मजबूत ग्रोथ रही, लेकिन मई में यह 18% पर आ गई, और जून-जुलाई में ऑर्डर कैंसिलेशन 70% तक गिर गए। इससे ऑपरेटिंग लीवरेज पर नकारात्मक असर पड़ा।

कंपनी ने FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 30% से घटाकर 18% कर दी है और EBITDA मार्जिन में 125-150 बेसिस प्वाइंट की गिरावट का अनुमान जताया है। बावजूद इसके, PGEL FY28 तक ₹90 अरब रेवेन्यू टारगेट पर कायम है।

Nuvama ने FY26-FY28 की आय अनुमान 10-36% घटाते हुए RAC ग्रोथ, मार्जिन और ब्याज लागत को एडजस्ट किया है। नए अनुमान के आधार पर जून 2026 का टारगेट प्राइस ₹1,100 से घटाकर ₹710 किया गया है।

Nirmal Bang ने भी FY26 का नेट प्रॉफिट टारगेट ₹400 करोड़ से घटाकर ₹300 करोड़ कर दिया है। प्रोडक्ट बिजनेस (वॉशिंग मशीन, RAC और कूलर) की ग्रोथ गाइडेंस 30% से घटाकर 17-21% कर दी गई है।

Nirmal Bang ने कहा कि हम FY25-FY27 के दौरान 20% रेवेन्यू CAGR और 18% PAT CAGR की उम्मीद करते हैं, लेकिन RAC की धीमी ग्रोथ, मार्जिन दबाव, और ऊंचे इन्वेंट्री लेवल के चलते FY26/FY27 EPS अनुमान 27%/26% घटा रहे हैं। ब्रोकरेज ने इसके चलते टारगेट प्राइस ₹850 से घटाकर ₹700 कर दिया है।

दोनों ब्रोकरेज ने लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है।