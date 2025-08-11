Bluestone IPO GMP: आईपीओ में निवेशक करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी ब्लूस्टोन ज्वेलरी (BlueStone Jewellery) के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल गया है। रिटेल निवेशक इस इश्यू में बुधवार 13 अगस्त तक पैसा लगा सकते हैं।

₹1,540.65 करोड़ के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी 1.59 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹820 करोड़ और 1.39 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹720.65 करोड़ जुटाएगी। ऑफर खुलते ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हलचल शुरू हो गई है। चलिए जानते हैं क्या है इसका लेटेस्ट जीएमपी और बाकी के आईपीओ डिटेल।

BlueStone Jewellery IPO Dates

निवेशक इस ऑफर को 11 अगस्त से 13 अगस्त 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

BlueStone Jewellery IPO Price Band & Lot Size

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए ₹492-₹517 का प्राइस बैंड सेट किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 29 शेयरों का है और इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,268 रुपये का निवेश करना होगा।

BlueStone Jewellery IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 9:54 बजे तक ₹9 है।

Bluestone ने IPO के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग अपने कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने की योजना बनाई है। इश्यू स्ट्रक्चर के अनुसार, कुल इश्यू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs), 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) और 10% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है।

Bluestone की स्थापना IIT दिल्ली के पूर्व छात्र और अमेजन के पूर्व कार्यकारी गौरव सिंह कुशवाहा ने की थी। यह कंपनी देशभर के 117 शहरों में 225 स्टोर्स और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (वेबसाइट व मोबाइल ऐप) के माध्यम से आधुनिक ज्वेलरी की बिक्री करती है। कंपनी मार्च 2025 तक अपने ओम्नी-चैनल नेटवर्क का आक्रामक विस्तार करने की योजना बना रही है।

गौरव सिंह कुशवाहा के पास कंपनी की 17.7% हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख निवेशकों में Accel (11.68%), सुनील कांट मुञ्जाल (5.61%) और Kalaari Capital (5.12%) शामिल हैं। Info Edge Ventures, Peak XV और Steadview जैसे निवेशकों ने भी Bluestone में निवेश किया है, लेकिन वे इस IPO में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं।

IPO का प्रबंधन Axis Capital, Kotak Mahindra Capital और IIFL Capital कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रार की भूमिका Kfin Technologies लिमिटेड निभा रही है। ऐंकर इन्वेस्टर्स को शेयरों का आवंटन 8 अगस्त को किया जाएगा।