Northern Arc Capital IPO: पैसा लगाएं या नहीं? ग्रे मार्केट में मजबूत स्थिति!
Bajaj Housing Finance की दमदार लिस्टिंग के बाद निवेशकों की निगाहें अब दूसरे IPO पर हैं। इस हफ्ते दो और मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ खुल गए हैं। उनमें से एक हैं Northern Arc Capital Limited का IPO, अब क्या यहां पैसा लगाना चाहिए या नहीं? लिस्टिंग गेन्स को लेकर क्या संभावनाएं हैं? आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।
Northern Arc Capital का IPO
Northern Arc Capital का IPO आज यानि सोमवार से सब्क्राइब के लिए खुल गया है और ये 19 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 249-263 रुपये प्रति शेयर तय किया है।
अलॉटमेंट और लिस्टिंग
19 सितंबर को सब्सक्रिप्शन बंद होने के बाद अगले दिन यानि 20 सितंबर को शेयरों का अलॉटमेंट होगा। जिन निवेशकों का IPO नहीं आएगा, उनके पैसे का रिफंड 23 सितंबर 2024 को हो जाएगा। लिस्टिंग की बात की जाए तो BSE और NSE पर कंपनी की लिस्टिंग 24 जुलाई को हो सकती है।
लॉट साइज
Northern Arc Capital के IPO के लिए लॉट साइज 57 शेयरों का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिटेल निवेशक इस IPO में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 57 शेयर 14,991 रुपये में खरीदने होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं।
इश्यू साइज
Northern Arc Capital के IPO कुल इश्यू साइज 29,543,727 शेयरों की है। इससे कंपनी 777 करोड़ रुपये जुटाएगी। 19,011,407 फ्रेश इश्यू के जरिये कंपनी 500 करोड़ रुपये और 10,532,320 शेयरों के ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 277 करोड़ रुपये जुटाएगी। बता दें कि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 228.86 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
बिजनेस मॉडल
ये एक एक गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानि NBFC है। कंपनी के पास तीन प्राइमरी चैनल हैं जिनके जरिए ये बिजनेस करती है। इसमें कर्ज देना, प्लेसमेंट और फंड मैनेजमेंट है। इस कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी और ये भारत में ओलर मिडिल क्लास और बिजनेस को रिटेल लोन देती है।
ग्रे मार्केट
Northern Arc Capital IPO का GMP 158 रुपए है। 263 रुपये के अपर प्राइस बैंड वाले नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ के लिए लिस्टिंग प्राइस 421 रुपये हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिस्टिंग 60.08% के प्रीमियम पर हो सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो निवेशकों को अपने निवेश पर लिस्टिंग होते ही 60% के करीब मुनाफा देखने को मिल सकता है।
पैसा लगाएं या नहीं?
Nirmal Bang Securities
ब्रोकरेज का कहना है कि Northern ARC की ग्रोथ अच्छी स्थिति में है, जो क्षेत्रीय विशेषज्ञता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक मजबूत साझेदार इकोसिस्टम का फायदा उठाकर भारत की क्रेडिट मार्केट्स तक पहुच बनाने में सक्षम है। इसके फंडिंग स्रोत में डायवर्सिफिकेशन और सुधरती हुई क्रेडिट रेटिंग मजबूती का संकेत देती है। इसकी एसेट क्वालिटी बेहतरीन है, जिसमें GNPA और NNPA कम हैं। प्राइस-टू-बुक वैल्यू (1.8 गुना) दर्शाती है। हमारी ओर से सब्सक्रिप्शन की सिफारिश की जा रही है।
SBI Securities
ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी देश की प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में से एक है, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी मजबूत है। ये भारत में टारगेट सेक्टर्स में क्रेडिट की सुविधा देने में महारथ हासिल कर चुकी है। इसके पास 328 ओरिजिनेटर पार्टनर्स, 50 रिटेल लेंडिंग पार्टनर्स और 1,158 निवेशक पार्टनर्स का मजबूत इकोसिस्टम है। लॉन्ग टर्म में निवेश के लिहाज से हम इसे सब्सक्रिप्शन की सलाह देते हैं।
KR Choksey Finserv
Northern Arc Capital के भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं क्योंकि यह अपने इकोसिस्टम को रणनीतिक रूप से सुदृढ़ कर रही है। कंपनी पार्टनरशिप को विकसित और मजबूत कर रही है, जबकि अपने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का विस्तार कर रही है ताकि ग्राहक अनुभव और बेहतर हो सके। इसलिए, इस IPO के लिए 'सब्सक्राइब' रेटिंग की सिफारिश करते हैं।