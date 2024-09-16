scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAxis Bank, Oberoi Realty shares BPCL stock: क्या करना है इनमें?

Axis Bank, Oberoi Realty shares BPCL stock: क्या करना है इनमें?

ओबेरॉय रियल्टी ने दैनिक चार्ट पर एक सममित त्रिभुज पैटर्न बनाया है, जो समर्थन स्थापित करने के बाद अपनी ऊपर की ओर प्रवृत्ति को जारी रखता है। आरएसआई एक तेजी से क्रॉसओवर दिखा रहा है और बढ़ रहा है। अल्पावधि में, स्टॉक 1,920 की ओर बढ़ सकता है, जिसमें नीचे की ओर 1,759 पर समर्थन स्थित है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 16, 2024 08:06 IST
From the oil and gas space, Sunny Agrawal liked Indian Oil Corporation Ltd, Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) and Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL).
From the oil and gas space, Sunny Agrawal liked Indian Oil Corporation Ltd, Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) and Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL).

ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) और एक्सिस बैंक लिमिटेड पर आज ट्रेडर्स की नजर बनी रहेगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्नीकल एनालिस्ट रूपक डे ने सोमवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक के बारे में क्या कहा है:

ओबेरॉय रियल्टी | खरीदें | टारगेट प्राइस: 1,920 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,759 रुपये

advertisement

ओबेरॉय रियल्टी ने दैनिक चार्ट पर एक सममित त्रिभुज पैटर्न बनाया है, जो समर्थन स्थापित करने के बाद अपनी ऊपर की ओर प्रवृत्ति को जारी रखता है। आरएसआई एक तेजी से क्रॉसओवर दिखा रहा है और बढ़ रहा है। अल्पावधि में, स्टॉक 1,920 की ओर बढ़ सकता है, जिसमें नीचे की ओर 1,759 पर समर्थन स्थित है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | बेचें | टारगेट मूल्य: 325 रुपये | स्टॉप लॉस: 347 रुपये

बीपीसीएल ने महत्वपूर्ण 21 ईएमए से नीचे फिर से शुरुआत की जो आगे की गिरावट के दबाव की उपस्थिति की पुष्टि करता है। दैनिक समय सीमा पर मंदी का आरएसआई क्रॉसओवर देखा जा सकता है और मंदी का रुझान भी दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा, स्टॉक दैनिक समय सीमा में एक ढलान वाले ऊपर की ओर वेज पैटर्न से नीचे रहा है। तत्काल अवधि में, यह बिक्री दबाव कीमत को 325 रुपये तक धकेलने की संभावना है, जबकि प्रतिरोध 347 रुपये के ऊपरी स्तर पर होने की उम्मीद है।

एक्सिस बैंक | खरीदें | टारगेट प्राइस: 1,275 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,179 रुपये

एक्सिस बैंक ने दैनिक चार्ट पर एक आरोही त्रिभुज पैटर्न विकसित किया है, जो एक प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। आरएसआई एक बुलिश क्रॉसओवर में है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अल्पावधि में, स्टॉक 1,275 रुपये की ओर बढ़ सकता है, जिसमें निचले स्तर पर 1,179 रुपये का समर्थन है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 16, 2024