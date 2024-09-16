JSW Energy Share: कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट
JSW Energy ने शेयर बाजार को अपडेट दिया है कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी, जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी टू लिमिटेड ने 300 मेगावाट ISTS-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कमीशनिंग पूरी कर ली है। यह परियोजना सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई थी।
बीएसई पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर
शुक्रवार को बीएसई पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर 1.01% बढ़कर 767.90 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछली बार यह 760.20 रुपये पर बंद हुआ था। शेयर ने एक साल में 94 प्रतिशत और दो साल में 123 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है।
SECI के लिए कंपनी द्वारा शुरू किया गया पहला ग्रीनफील्ड पवन ऊर्जा संयंत्र
कंपनी ने कहा कि यह SECI के लिए कंपनी द्वारा शुरू किया गया पहला ग्रीनफील्ड पवन ऊर्जा संयंत्र है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने बताया कि तमिलनाडु के धारापुरम में स्थित एसईसीआई ट्रैंच एक्स के तहत आवंटित अतिरिक्त 150 मेगावाट पवन क्षमता भी लगभग पूरी होने वाली है, जिसमें से 138 मेगावाट पहले ही चालू हो चुकी है। इसके बाद, कंपनी की कुल वर्तमान स्थापित क्षमता 7,726 मेगावाट है, जबकि निर्माणाधीन क्षमता 2,114 मेगावाट है, जो वित्त वर्ष 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। कंपनी की वर्तमान स्थापित पवन क्षमता 2,152 मेगावाट है।