बोरणा वीव्स (Borana Weaves) ने शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री ली है। मंगलवार को इसका शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर 243 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस 216 रुपये से करीब 12.5% ज्यादा है। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी जारी रही और सुबह 10:55 बजे तक यह 255.10 रुपये पर पहुंच गया, यानी लगभग 18% का मुनाफा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आईपीओ में दिखी जबरदस्त दिलचस्पी

बोरणा वीव्स का आईपीओ लोगों के बीच बहुत पॉपुलर रहा। इसे कुल 147.85 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। रिटेल निवेशकों ने आईपीओ को 200 गुना तक सब्सक्राइब कर दिया। कंपनी ने इस आईपीओ से करीब 144.89 करोड़ रुपये जुटाए। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹205 से ₹216 रुपये रखा गया था।

लिस्टिंग से पहले ही कंपनी को 65 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों से मिल चुके थे। बाजार में इस शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी अच्छा था। इससे पहले दिन ही यह शेयर 60 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, जो इस शेयर की जबरदस्त डिमांड को दिखाता है।

होल्ड करें या बेचें शेयर?

शानदार शुरुआत के बाद अब निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि इस शेयर को बेचें या होल्ड करें? लेमन मार्केट्स डेस्क के एक्सपर्ट गौरव गर्ग का कहना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो मुनाफा लेना एक सही कदम हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो कंपनी की ग्रोथ और स्ट्रैटेजी को थोड़ा और समय देना बेहतर होगा।

बोरणा वीव्स के बारे में

बोरणा वीव्स की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। ये कंपनी बिना ब्लीच किए गए सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बनाती है। इसका इस्तेमाल कपड़ों, पारंपरिक पहनावे और होम डेकोर में होता है। बाद में यही फैब्रिक रंगा या प्रिंट किया जाता है।