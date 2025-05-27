Ayushman Bharat Card: 70+ उम्र का हर वरिष्ठ नागरिक पात्र! ₹5 लाख का मिलेगा फ्री इलाज - ऐसे करें अप्लाई

Ayushman Bharat Card: 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत के वय वंदना कार्ड (Vay Vandana Card) के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, 5 लाख रुपये तक के मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष प्रावधान शामिल करने के लिए अपनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) का विस्तार किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के नेतृत्व में यह पहल लाभार्थियों को देश भर के पब्लिक और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त करने की अनुमति देती है।

वय वंदना कार्ड कहां से मिलेगा?

70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आयुष्मान ऐप या वेबसाइट के जरिए अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान ऐप के माध्यम से अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं।

क्या होंगे मुख्य लाभ?

आयुष्मान भारत PM-JAY वरिष्ठ नागरिक योजना हेमोडायलिसिस/पेरिटोनियल डायलिसिस, संपूर्ण घुटना और कूल्हा रिप्लेसमेंट, पीटीसीए और पेसमेकर इंप्लांटेशन जैसे कार्डियोलॉजी उपचार, स्ट्रोक और कैंसर देखभाल, और आर्थोपेडिक सर्जरी जैसी विशेष प्रक्रियाएं प्रदान करती है।

आयुष्मान ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इस योजना में भाग लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आधार-आधारित ई-केवाईसी करवाना होगा। नामांकन के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है। ऐसे मामलों में जहां आधार कार्ड पर केवल जन्म का साल दिया गया है, अगले वर्ष की 1 जनवरी को जन्म तिथि माना जाएगा।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आयुष्मान ऐप डाउनलोड करना होगा और लाभार्थी या ऑपरेटर के रूप में लॉग इन करना होगा। इस प्रक्रिया में पर्सनल और आधार डिटेल दर्ज करना, ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरा करना और जरूरी जानकारी जमा करना शामिल है।

स्वीकृत होने के बाद, वय वंदना कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। एकमात्र पात्रता शर्त यह है कि आवेदक की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि उनके आधार कार्ड से हो।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें

आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें।



लाभार्थी या ऑपरेटर के रूप में लॉग इन करें।



कैप्चा, मोबाइल नंबर दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें।



ओटीपी और कैप्चा कोड दर्ज करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें।



डिवाइस लोकेशन का एक्सेस दें।



राज्य और आधार डिटेल सहित लाभार्थी की जानकारी दर्ज करें।



यदि कोई लाभार्थी नहीं मिलता है, तो eKYC प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें।



OTP दर्ज करें।



एक घोषणापत्र प्रदान करें और आवश्यक फ़ील्ड भरें।



लाभार्थी का मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करें।



श्रेणी और पिन कोड सहित सभी आवश्यक विवरण भरें।



परिवार के सदस्यों की जानकारी जोड़ें और सबमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।



ई-केवाईसी पूरा होने पर आपको स्वीकृति मिल जाएगी और आप आयुष्मान वय वंदना कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।