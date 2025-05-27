scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसघर पर कितना सोना रखना वैध है ताकि आयकर विभाग की रेड ना पड़े? जानिए कायदा और कानून

घर पर कितना सोना रखना वैध है ताकि आयकर विभाग की रेड ना पड़े? जानिए कायदा और कानून

यह जानना जरूरी है कि आप घर में वैधानिक रूप से कितना सोना रख सकते हैं ताकि किसी भी तरह की टैक्स जांच से बचा जा सके।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 27, 2025 14:52 IST

Gold purchase, storage and tax rules in India: देश में ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ ग्राम सोना जरूर रखती है। इसके अलावा पुरुष भी अपने पास कुछ सोना रखते हैं। अब ऐसे में यह सवाल मन में उठना लाजमी है कि आखिर वैध तरीके से आप घर पर कितने ग्राम सोना रख सकते है ताकी आयकर विभाग की रेड ना पड़े। 

भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि यह विरासत, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों का सोने से खास लगाव है। शादी हो या कोई त्योहार, हर खुशी सोने के बिना अधूरी है।

अगर आपके पास तय सीमा से ज़्यादा सोना है और आप इसकी वैधता साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है या फिर आपके घर रेड भी पड़ सकती है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आप घर में वैधानिक रूप से कितना सोना रख सकते हैं ताकि किसी भी तरह की टैक्स जांच से बचा जा सके।

क्या है कायदा और कानून?

भारत में सोने की खरीद और भंडारण के संबंध में सरकार ने नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार, एक विवाहित महिला को घर में सिर्फ 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है। अविवाहित महिला के लिए सोने की सीमा 250 ग्राम रखी गई है। परिवार के पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में सोना रख सकते हैं। इसलिए, आपके पास चाहे जितना भी सोना हो, आपके पास इस बात का सबूत होना चाहिए कि आपने इसे कैसे खरीदा है।

अगर आपने घोषित आय या टैक्स फ्री इनकम (जैसे कि कृषि) से सोना खरीदा है या आपको यह कानूनी रूप से विरासत में मिला है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर छापेमारी की जाती है, तो अधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए सोने के आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते।

क्या सोना रखने पर भी टैक्स लगता है?

घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर कोई सोना बेचता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है।

May 27, 2025