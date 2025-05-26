scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसवाह! अब IRCTC कराएगी भूटान का टूर! 28 जून को चलेगी पहली ट्रेन, बुकिंग प्रोसेस सहित अन्य डिटेल यहां

वाह! अब IRCTC कराएगी भूटान का टूर! 28 जून को चलेगी पहली ट्रेन, बुकिंग प्रोसेस सहित अन्य डिटेल यहां

इस टूर में यात्री पूर्वोत्तर भारत और भूटान की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को देखने का आनंद ले सकते हैं। 28 जून 2025 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 26, 2025 16:53 IST

IRCTC Tourism: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) 'भारत-भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर' (Bharat-Bhutan Mystic Mountain Tour) शुरू करने जा रहा है, जो 14 दिन की जर्नी है। इस टूर में यात्री पूर्वोत्तर भारत और भूटान की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को देखने का आनंद ले सकते हैं। 

28 जून 2025 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाला यह टूर आध्यात्मिक अनुभवों, सुंदर परिदृश्यों और सांस्कृतिक का मिश्रण प्रदान करता है।

पूर्वोत्तर भारत के खजाने की खोज

इस रोमांच की शुरुआत पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी की ट्रेन यात्रा से होती है। आगमन पर, यात्री नीलाचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित पूजनीय कामाख्या मंदिर की यात्रा करेंगे। देवी कामाख्या को समर्पित यह प्राचीन मंदिर सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है जो देश भर से भक्तों को आकर्षित करता है।

गुवाहाटी से, यात्रा सड़क मार्ग से शिलांग तक जाएगी, जिसे अक्सर अपनी घुमावदार पहाड़ियों के लिए जाना जाता है और पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। रास्ते में, यात्री सुरम्य उमियम झील पर रुकेंगे, जो अपने शांत पानी और सुंदर परिवेश के लिए प्रसिद्ध है।

शिलांग में यात्री कैथेड्रल चर्च, वार्ड्स झील और डॉन बॉस्को संग्रहालय भी घूमेंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण चेरापूंजी का एक दिन का टूर है जो भारी बारिश और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।

यहां, आगंतुक राजसी सेवन सिस्टर्स फॉल्स, गिरते हुए नोहकलिकाई फॉल्स और आकर्षक मावस्मई गुफाओं को देखेंगे, जो अपने चूना पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। शिलांग वापस जाते समय यात्रा में एलीफेंट फाल्स पर भी यात्री रुकेंगे। 

भूटान भी जाएंगे यात्री

मेघालय घूमने के बाद यात्री पश्चिम बंगाल के हासीमारा रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, जो भूटान सीमा का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है।

हासीमारा से यात्रियों का ग्रुप भूटान के प्रवेशद्वार फुएंत्शोलिंग की ओर बढ़ेगा, जहां प्रवेश करने से पहले इमिग्रेशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

दौरे का भूटानी पार्ट राजधानी शहर थिम्पू से शुरू होता है, जहां बुद्ध प्वाइंट, जहां शाक्यमुनि बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है; मोतीथांग ताकिन संरक्षित क्षेत्र, जहां भूटान का राष्ट्रीय पशु रखा गया है; राष्ट्रीय पुस्तकालय; तथा जीवंत थिम्पू हस्तशिल्प बाजार सहित कई उल्लेखनीय स्थलों को देखेंगे।

दिन का अंत ताशी छो द्ज़ोंग की यात्रा के साथ होगी जो एक प्रभावशाली किला है और धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता है।

इसके बाद यात्रा भूटान की पूर्व राजधानी पुनाखा तक जाएगी। रास्ते में दोचूला पास पर रुकने से बर्फ से ढके हिमालय का मनोरम दृश्य दिखाई देगा।

पुनाखा में, यात्री पुनाखा द्ज़ोंग देखेंगे, जो फ़ो चू और मो चू नदियों के संगम पर स्थित है।

अंतिम भूटानी जगह पारो है, जो एक घाटी शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।

यहां के प्रमुख आकर्षणों में लाम्पेरी रॉयल बॉटनिकल पार्क, तमचोग लखांग लौह पुल और प्रतिष्ठित पारो द्ज़ोंग शामिल हैं, जिसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए भूटान की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।

प्रसिद्ध टाइगर्स नेस्ट मठ (तकत्संग लखांग) के आधार तक की यात्रा एक यादगार अनुभव प्रदान करती है, जिसमें आश्चर्यजनक दृश्य और भूटानी आध्यात्मिकता की झलक देखने को मिलती है।

यात्रा की डिटेल और बुकिंग की जानकारी

भारत-भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर 150 यात्रियों के लिए बनाया गया है, जिसमें विभिन्न प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों की यात्रा की पेशकश की गई है:

सुपीरियर एसी I (कूप): 1,58,850 रुपये प्रति व्यक्ति सुपीरियर एसी I (केबिन): 1,44,892 रुपये प्रति व्यक्ति डीलक्स एसी II टियर: 1,29,495 रुपये प्रति व्यक्ति कम्फर्ट एसी III टियर: 1,18,965 रुपये प्रति व्यक्ति

इन खर्च में ट्रेन यात्रा, 3-स्टार होटलों में रहना, शाकाहारी भोजन, दर्शनीय स्थल, यात्रा बीमा और टूर एस्कॉर्ट की सेवाएं शामिल हैं।

ऐसे कर सकेंगे बुकिंग

अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस टूर की बुकिंग IRCTC वेबसाइट से कर सकते हैं। इस टूर में सीट पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर अलॉट की जाएगी। 

 

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 26, 2025