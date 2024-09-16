scorecardresearch
Bajaj Housing Finance: पैसा डबल, लिस्टिंग के बाद खरीदें स्टॉक? HOLD OR SELL?

Bajaj Housing Finance: पैसा डबल, लिस्टिंग के बाद खरीदें स्टॉक? HOLD OR SELL?

Bajaj Housing Finance: जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में शेयर आ गए हैं वो क्या करें और जिन इन्वेस्टर्स का IPO में नंबर नहीं आया वो क्या मौजूदा भाव पर Bajaj Housing के शेयरों में में खरीदारी कर सकते हैं?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 16, 2024 10:33 IST
Bajaj Housing Finance के शेयरों की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। इस IPO ने बाजार में दस्तक के साथ ही निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। जैसा कि 67 गुना सब्सक्राइब हुए इस इश्यू से धमाकेदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद जताई जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। निवेशकों को Bajaj Housing Finance के शेयरों मालामाल बना दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर NSE पर 150 रुपये पर लिस्ट हुए और 161 रुपये प्रति शेयर का हाई भी लगाया है। तो वहीं BSE पर कंपनी के शेयर 150 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। 

कितना मुनाफा?
इस तरह Bajaj Housing Finance के इस IPO को सब्सक्राइब करने के लिए निवेशकों को कम से कम 14,980 रुपये लगाने पड़े थे। लिस्टिंग के बाद एक लॉट की वैल्यू बढ़कर 32,100 रुपये हो गई है. यानी हर लॉट पर निवेशकों को 17,120 रुपये की कमाई हो गई है.

2 बड़े सवाल
यहां पर निवेशकों के मन में 2 तरह के सवाल हैं।
पहला - जिन निवेशकों के पास Bajaj Housing Finance के शेयर पोर्टफोलियो में आए हैं, क्या उन्हें बने रहना चाहिए या फिर बेच कर निकल जाना चाहिए?
दूसरा - जिन इन्वेस्टर्स का IPO में नंबर्स नहीं आया वो क्या मौजूदा भाव पर Bajaj Housing के शेयरों में में खरीदारी कर सकते हैं?

बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि इश्यू प्राइस से दोगुने पर लिस्टिंग के चलते वैल्यूएशन मंहगे हो गए हैं। लेकिन कंपनी बजाज है तो मेरी सलाह 1 से 2 क्वार्टर तक होल्ड करने की रहेगी। जिन निवेशकों का IPO में नंबर नहीं आया उनकी लिस्टिंग के बाद बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है। स्टॉक में करेक्शन का इंतजार करें।

वहीं दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। रियल एस्टेट मार्टे में 2 से 3 साल तक रफ्तार बनी रह सकती है। ऊपर से ब्याज दरों में कटौती हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को और सपोर्ट करेगी। Bajaj Housing Finance का एक ट्रिलियन AUM साइज रहा है। पैसा डबल के चलते अब स्टॉक की वैल्यूएशन महंगी हो गई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो निकल जाएं और लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 16, 2024