Defence Stock: ₹907 से ₹1991 तक डबल हुआ ये डिफेंस शेयर, ब्रोकरेज ने बताया कितना दौड़ेगा स्टॉक

Bharat Dynamics Share Price: डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी भारत डायनामिक्स (Bharat Dynamics) के शेयर फोकस में है। कंपनी ने हाल ही में तिमाही नतीजे जारी किये। शानदार तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के स्टॉक में उछाल आया। 28 मई 2025 यानी बुधवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 2.25 फीसदी गिरकर ₹1,916 प्रति शेयर पर क्लोज हुए। स्टॉक ने 27 मई 2025 को 52-वीक हाई लेवल को टच किया था।

कैसा रहा तिमाही नतीजा (Bharat Dynamics Q4 Result)

भारत डायनामिक्स (Bharat Dynamics) ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में शानदार परफॉर्मेंस किया है। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 108% सालाना और 113.5% तिमाही आधार पर बढ़कर ₹1,777 करोड़ तक पहुंच गया। ये ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़े हैं और ऑर्डर एक्सीक्यूशन में गति आई है।

हालांकि ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी को कुछ झटका लगा है। EBIDTA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹299 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 5.5% गिरा। वहीं, EBITDA मार्जिन घटकर 16.8% रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 37% था।

कंपनी का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ₹273 करोड़ रहा, जो एक साल पहले ₹288 करोड़ था। इस तिमाही में कंपनी का EPS यानी प्रति शेयर कमाई ₹7.4 रही। FY25 में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 41.2% रही। कंपनी को इस फिस्कल में ₹66.7 बिलियन का ऑर्डर मिला। एनालिस्ट मानते हैं कि अगले 12–18 महीने कंपनी के लिए बेहद अहम हैं। भारत डायनामिक्स के पास ₹28 बिलियन का ऑर्डर बैकलॉग है। FY25 से FY27 के बीच कंपनी की ग्रोथ 60% CAGR रहने की उम्मीद है।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Bharat Dynamics Share Price Target)

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कंपनी की रेटिंग को "BUY" बनाए रखा है। शेयर का टारगेट प्राइस ₹1,650 से बढ़ाकर ₹2,250 कर दिया है। इस समय भारत डायनामिक्स का शेयर लगभग ₹1,870 पर ट्रेड कर रहा है, यानी टारगेट अभी भी करीब 20% ऊपर है। सोमवार को ही इस शेयर ने ₹1,991 का लाइफ टाइम हाई छुआ है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Bharat Dynamics Share Performance)

मार्च 2024 में यह शेयर ₹907 के लो पर था और अब यह ₹1,991 के हाई तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि शेयर ने कम समय में ही डबल रिटर्न दे दिया है। एक महीने में स्टॉक 28% चढ़ा है। वहीं, पिछले तीन महीनों में शेयर में 95% फीसदी की तेजी आई है। कंपनी के शेयर ने 2025 में अब तक 67% का रिटर्न दिया है।

Bharat Dynamics के बारे में

भारत डायनामिक्स भारत की प्रमुख डिफेंस कंपनियों में से एक है। यह कंपनी SAM (Surface-to-Air Missiles), MRSAM, AAM (Air-to-Air Missiles) और ATGMs (Anti-Tank Guided Missiles) बनाती है। इसके अलावा अंडरवॉटर वेपन जैसे टॉरपीडो का भी मैन्यूफैक्चर करती है। इसकी 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। लेकिन, कंपोनेंट्स के लिए यह विदेशी OEMs पर डिपेंड रहती है। इसका सबसे बड़ा ग्राहक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है। इसके कॉम्पिटिटर Adani Defence, Reliance Defence, Tata Advanced Systems और Solar Industries जैसे बड़े नाम हैं।

