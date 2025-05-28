Mock Drill: सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहने के कारण, भारत एक बार फिर से मॉक ड्रिल करने जा रहा है। गुरुवार 29 मई को पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित कराने की तैयारी की जा रही हैं।

इंडिया टुडे टीवी से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार, इन राज्यों के निवासियों को युद्ध जैसे हालात के दौरान सतर्क रहने का निर्देश दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य नए सिरे से गंभीर स्थिति में नागरिको द्वारा प्रतिक्रिया का टेस्ट करना है।

हाल ही में 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था जिसके बाद यह खबर आई थी भारतीय सैन्य बलों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। 7-10 मई तक चले सैन्य तनातनी के दौरान सीमा पार से काफी आक्रामकता देखने को मिली थी।

पहले के मॉक ड्रिल में क्या हुआ?

पहले अभ्यास के दौरान, हवाई हमले के सायरन बजाए गए और छात्रों सहित नागरिकों को नागरिक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई। निर्देशों में बताया गया कि कैसे शरण लेनी है, हवाई हमलों के दौरान खुद को कैसे बचाना है और संकट की स्थिति में दूसरों की सहायता कैसे करनी है।

गुरुवार के अभ्यास में भी इसी तरह के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की उम्मीद है और यह भारत की पश्चिमी सीमा पर कड़ी सुरक्षा स्थिति की याद दिलाने का काम करेगा