Newsशेयर बाज़ारबड़े ऑर्डर के बाद Adani Power और Adani Green में तेजी

बड़े ऑर्डर के बाद Adani Power और Adani Green में तेजी

अडानी समूह की दोनों कंपनियां MSEDCL के साथ अलग-अलग अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगी।अडानी पावर ने कहा, MSEDCL से बोली प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई है, जिसके तहत 1600 मेगावाट तापीय और 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा की संयुक्त खरीद की गई है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 16, 2024 11:27 IST
Adani Power will enter into a 25-year power supply agreement with MSEDCL for supply of 1,496 MW of electricity on long term basis from a new thermal power plant.

सोमवार के कारोबार में अडानी पावर लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में 5-5 फीसदी की तेजी आई। 
अडानी समूह की दोनों कंपनियों ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र स्टेट डिस्कॉम से 6,600 मेगावाट हाइब्रिड सौर और थर्मल पावर की आपूर्ति के लिए LOI मिला है। अडानी ग्रीन एनर्जी खावड़ा से 5 गीगावाट (5,000 मेगावाट) सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगी, जबकि अडानी पावर अपनी नई 1,600 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल क्षमता से 1,496 मेगावाट थर्मल पावर की आपूर्ति करेगी।

इस अवार्ड की शर्तों के तहत, अडानी पावर लंबे समय तक 1,496 मेगावाट बिजली (सहायक खपत के बाद शुद्ध) की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 25 साल का विद्युत आपूर्ति समझौता (पीएसए) करेगी।

यह आपूर्ति 1,600 मेगावाट (2x800 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाले एक नए थर्मल पावर प्लांट से आएगी, जिसका निर्माण अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा। प्रस्तावित पीएसए के तहत बिजली की आपूर्ति यूनिट 1 (800 मेगावाट) के लिए नियत तिथि के साढ़े तीन साल बाद और यूनिट 2 (800 मेगावाट) के लिए चार साल बाद शुरू होने वाली है।

सौर क्षमता के संबंध में, अडानी फर्म को 25 वर्षों की अवधि के लिए 2.70 रुपये प्रति किलोवाट घंटे का फ्लैट टैरिफ आवंटित किया गया है। 
अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी ने कहा, इन ऑर्डर के साथ अडाणी ग्रीन 50 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 16, 2024