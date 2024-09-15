Basant Maheshwari: कोविड के बाद के निवेशक क्या सोचते हैं?

दिग्गज निवेशक और बीएम इक्विटी के हेड बसंत माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में कोविड के बाद आए निवेशकों की स्ट्रेटजी पर चर्चा की ।बसंत माहेश्वरी ने कहा कि कोविड के बाद लोगों को फायदा ये मिला है कि इनका पैसा बना है लेकिन इनके साथ नुकसान ये है कि इन्होंने बाजार के साइकिल नहीं देखे हैं।

क्योंकि ज्यादातर लोगो को लगता है कि बाजार एक ही दिशा में बढता है। बसंत माहेश्वरी कहते हैं कि बुल रन में लोग अपने पैसे को बढता हुआ देख रहे हैं लेकिन जब मंदी आती है तो असली रिटर्न वहीं से तय होता है। क्योंकि इस समय बाजार में जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो कोविड के बाद के निवेशक ज्यादा है।



बसंत माहेश्वरी ने अमेरिका के एक फंड मैनेजर का किस्सा सुनाते हुए कि एक फंड मैनेजर ने अमेजन के शेयर पर अपनी रिपोर्ट निकाली पहले उन्होंने टारगेट 150 डॉलर दिया। इसके बाद अमेजन का नया टारगेट दिया 400 डॉलर। लेकिन इसके बाद जब अमेरिकी बाजार में मंदी आई तो अमेजन के स्टॉक में 90 परसेंट तक की गिरावट आ गई। बुल रन में फंड मैनेजर के टारगेट्स को हाथों-हाथ लिया जाता है लेकिन जब मंदी आती है तो ये टारगेट देने वाले फंड मैनेजर दिखाई नहीं देते।

जब भी आप बुल मार्केट में होते हैं तो उस समय माहौल ऐसा होता है कि चारों तरफ ऐसे ही स्टॉक्स की चर्चा होती है जो बुल रन में होते हैं। कुछ कंपनियां बुल मार्केट्स फ्रेंड्स होती है क्योंकि जब बुल मार्केट होता है तो ये चलते हैं लेकिन जब मंदी होती है तो ये स्टॉक्स 50 से 70 प्रतिशत तक गिर जाते हैं। बसंत माहेश्वरी सलाह देते हैं कि आपको वो स्टॉक्स चुनने चाहिए जो बाजार की मंदी में आपको पोर्टफोलियों को ज्यादा गिरने ना दें। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि वो अपने स्मॉलकेस में ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जो मंदी में भी ज्यादा गिरे नहीं। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि मौजूदा बाजार में ऐसे स्टॉक्स की चर्चा है कि जब बाजार गिरेगा तो वो काफी बड़ी गिरावट का शिकार हो सकते हैं। लंबे समय में जो स्टॉक्स चल पाएंगे ऐसे ही स्टॉक्स का ही चुनाव करना चाहिए।

कोविड के बाद लोगों ने हैनरी ब्लेजर जैसे फंड मैनेजर नहीं देखे हैं। इन लोगों की मैरी मिकर फंड मैनेजर का हाल नहीं देखा है। कोविड के बाद के निवेशकों ने कैथी वुड जैसे फंड मैनेजरों का हाँ नहीं देखा है।