Reliance से ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना मल्टीबैगर स्टॉक!

कंपनी का नाम VA Tech Wabag है। गुरुवार को शुरुआती कामकाज के दौरान 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। स्टॉक में तेजी की वजह Reliance Industries है। दरअसल कंपनी ने जानकारी साझा की है कि कंपनी को Reliance Industries से बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि ये ऑर्डर 300 से 500 करोड़ रुपए के बीच में है। VA Tech Wabag को ये ऑर्डर दाहेज और नागोथेन फैसिलिटीज से वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स के लिए ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को लेकर भारतीय क्लस्टर के सेल्स & मार्केटिंग हेड, एस नटराजन ने कहा कि RIL हमारे क्लाइंट लिस्ट में करीब 3 दशक से है। अब इस रिपीट ऑर्डर से हमारे भरोसे पर मुहर लगी है। हम RIL को लगातार भरोसा और विश्वास के लिए शुक्रिया कहते हैं।

VA Tech Wabag शेयरों का प्रदर्शन

VA Tech Wabag शेयरों का प्रदर्शन देखें तो इसका 52 वीक का ऊपरी स्तर ₹1577 प्रति शेयर और 52-हफ्ते का निचला स्तर ₹435 प्रति शेयर है। एक महीने में इस स्टॉक का रिटर्न करीब 12 प्रतिशत है। जबकि पिछले 6 महीने में यह 88 प्रतिशत की तेजी दिखा चुका है. पिछले 1 साल में यह स्टॉक 234 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है।

VA Tech Wabag की बात की जाए तो ये कंपनी पानी के ट्रीटमेंट से जुड़ी सॉल्युशन मुहैया कराती है। इसके बिजनेस मॉडल में design, supply, installation, construction, ड्रिकिंग वाटर के लिए operational management, wastewater, industrial water treatment में अहम भूमिका निभाती है। करीब 25 देशों में कंपनी ऑपरेशनल है। अबतक करीब 1400 प्रोजेक्ट्स ऑपरेट कर चुकी है। इस कंपनी की मोनपॉली है।