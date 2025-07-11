scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार100 रुपये वाला शेयर बना पैसा छापने की मशीन, सालभर में बना दिया 1 लाख को 84 लाख

Multibagger Share: शेयर बाजार में 100 रुपये से कम वाले स्टॉक निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। इस लिस्ट में Elitecon के शेयर भी शामिल हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2025 11:08 IST
Multibagger Stock
एक साल में ही इस शेयर ने दे दिया मल्टीबैगर रिटर्न (File Photo: ITG)

शेयर बाजार में कभी-कभी कुछ स्टॉक्स ऐसी रफ्तार पकड़ते हैं कि निवेशकों को रातों-रात करोड़पति बना देते हैं। ऐसा ही करिश्मा Elitecon International Ltd के शेयर ने किया है। यह शेयर साल भर पहले सिर्फ ₹1.10 में मिल रहा था। वहीं,अब इस स्टॉक की कीमक ₹98 हो गई है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने सालभर में ही 8,385% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

सम्बंधित ख़बरें

1 लाख बना ₹84 लाख

अगर किसी निवेशक ने जुलाई 2024 में ₹1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यी ₹84 लाख से ज्यादा हो जाती। आज कंपनी के शेयर 98 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 52-वीक हाई है। शेयर में जोरदार तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप ₹14,920 करोड़ हो चुका है।

6 महीने में दिया 7 गुना रिटर्न

Elitecon के शेयर ने 6 महीने में ही निवेशकों को 7 गुना का फायदा दिया है। पिछले 6 महीने में शेयर ने निवेशकों को 685% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

क्या है तेजी की वजह?

शेयर में इस जबरदस्त उछाल की सबसे बड़ी वजह कंपनी का हालिया अधिग्रहण है। Elitecon ने दुबई की Prime Place Spices Trading L.L.C को खरीदने का ऐलान किया है, जो मसाले, ड्राय फ्रूट्स, चाय और कॉफी के कारोबार से जुड़ी है। ये डील करीब ₹700 करोड़ की है। 

शेयर खरीदें या नहीं? (Should you buy share?)

अगर आप Elitecon के शेयर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, पेनी स्टॉक में उतार-चढ़ाव रहता है। ऐसे में निवेशकों को सही रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक खरीदना चाहिए। कई पेनी स्टॉक भले ही शॉर्ट टर्म में मुनाफा करवाते हैं, लेकिन लंबे समय में यह मुनाफा जारी रहे इसका कोई भरोसा नहीं है। निवेशक को कंपनी के फाइनेंशियल और सेक्टर के बारे में जान लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए। अगर संभव है तो वह स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
