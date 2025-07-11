शेयर बाजार में कभी-कभी कुछ स्टॉक्स ऐसी रफ्तार पकड़ते हैं कि निवेशकों को रातों-रात करोड़पति बना देते हैं। ऐसा ही करिश्मा Elitecon International Ltd के शेयर ने किया है। यह शेयर साल भर पहले सिर्फ ₹1.10 में मिल रहा था। वहीं,अब इस स्टॉक की कीमक ₹98 हो गई है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने सालभर में ही 8,385% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

1 लाख बना ₹84 लाख

अगर किसी निवेशक ने जुलाई 2024 में ₹1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यी ₹84 लाख से ज्यादा हो जाती। आज कंपनी के शेयर 98 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 52-वीक हाई है। शेयर में जोरदार तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप ₹14,920 करोड़ हो चुका है।

6 महीने में दिया 7 गुना रिटर्न

Elitecon के शेयर ने 6 महीने में ही निवेशकों को 7 गुना का फायदा दिया है। पिछले 6 महीने में शेयर ने निवेशकों को 685% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

क्या है तेजी की वजह?

शेयर में इस जबरदस्त उछाल की सबसे बड़ी वजह कंपनी का हालिया अधिग्रहण है। Elitecon ने दुबई की Prime Place Spices Trading L.L.C को खरीदने का ऐलान किया है, जो मसाले, ड्राय फ्रूट्स, चाय और कॉफी के कारोबार से जुड़ी है। ये डील करीब ₹700 करोड़ की है।

शेयर खरीदें या नहीं? (Should you buy share?)

अगर आप Elitecon के शेयर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, पेनी स्टॉक में उतार-चढ़ाव रहता है। ऐसे में निवेशकों को सही रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक खरीदना चाहिए। कई पेनी स्टॉक भले ही शॉर्ट टर्म में मुनाफा करवाते हैं, लेकिन लंबे समय में यह मुनाफा जारी रहे इसका कोई भरोसा नहीं है। निवेशक को कंपनी के फाइनेंशियल और सेक्टर के बारे में जान लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए। अगर संभव है तो वह स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकता है।