टेलीकॉम सेक्टर पर आ गई ब्रोकरेज की रिपोर्ट, खरीदने से पहले जानें एयरटेल,जियो और वोडा का नया टारगेट
Telecom Stocks: ब्रोकरेज फर्म UBS ने टेलीकॉम कंपनी के शेयरों पर रिपोर्ट जारी कर दी है। अगर आप भी यह स्टॉक खरीदने वाले हैं तो इसका टारगेट प्राइस और रेटिंग जरूर जान लें।
टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनियों को लेकर ब्रोकरेज फर्म UBS ने अपनी राय बदल दी है। जहां पहले UBS ने Bharti Airtel को 'Neutral' रेटिंग दी गई थी, अब उसे 'Sell' में डाल दिया गया है। वहीं Vodafone Idea (VIL) की रेटिंग 'Buy' से घटाकर 'Neutral' कर दी गई है। आइए, इन स्टॉक का टारगेट प्राइस भी जानते हैं।
क्यों बदली रेटिंग?
UBS को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1 FY26) टेलीकॉम कंपनियों के लिए ज्यादा खास नहीं होगी। कीमतों में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। फर्म ने Airtel के लिए मोबाइल रेवेन्यू में सिर्फ 2% की ग्रोथ और VIL के लिए केवल 0.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है।
TRAI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक Airtel के सब्सक्राइबर जुड़ने की रफ्तार धीमी हो गई है, जबकि Jio लगातार मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। UBS का अनुमान है कि इस तिमाही में Airtel के 3 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। वहीं Vodafone Idea के 1 मिलियन यूजर्स कम हो सकते हैं।
Airtel Share Price Target
UBS ने Airtel का टारगेट प्राइस ₹1,705 से बढ़ाकर ₹1,970 किया गया है। टारगेट प्राइस बढ़ाने के बावजूद UBS को लग रहा है कि यह ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए रेटिंग घटाई गई है।
VIL Share Price Target
Vodafone Idea की सबसे बड़ी चुनौती है उसकी कैपेक्स प्लान है। कंपनी कैपेक्स में अगले 3 साल में ₹50,000–55,000 करोड़ खर्च करना चाहती है। UBS का कहना है कि कंपनी को इसके लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फर्म ने Vodafone Idea का टारगेट ₹12.10 से घटाकर ₹8.50 कर दिया गया है। बता दें कि UBS ने Indus Towers का टारगेट ₹440 से बढ़ाकर ₹455 किया गया है।