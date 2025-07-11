अल्कोहल स्टॉक ने किया मालामाल, इन शेयरों ने पांच साल में दिया मल्टीबैगर रिटर्न

शेयर बाजार में निवेशकों को आईटी या फार्मा सेक्टर के शेयर पसंद आते हैं। ये सभी सेक्टर निवेशकों को शानदार मुनाफा तो देते हैं। इन सेक्टर के अलावा अल्कोहल सेक्टर भी निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं।

हम आपको नीचे टॉप अल्कोहल शेयर के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को 5 साल में 6000 फीसदी तक का बंपर रिटर्न दिया है।

तहमर इंटरप्राइजेज (Tahmar Enterprises Ltd)

Tahmar Enterprises Ltd के शेयर की कीमत भले ही कम है, लेकिन इस शेयर ने पांच साल में 1,876% रिटर्न दिया है। 13 रुपये के इस शेयर ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को चौंका दिया।

सोम डिस्टिलरीज (Som Distilleries and Breweries Ltd)

Som Distilleries and Breweries Ltd के शेयर ने भी पांच साल में निवेशकों को शानदार मुनाफा करवाया है। 5 साल पहले इस स्टॉक की कीमत करीब 13 रुपये थी, जो अब 152 रुपये प्रति शेयर हो गई है। बता दें कि यह कंपनी Hunter और Power जैसे पॉपुलर ब्रांड्स की बीयर बनाती है।

सिल्वर ओक इंडिया (Silver Oak (India) Ltd)

Silver Oak (India) Ltd प्रीमियम व्हिस्की और रम जैसी प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के शेयर ने भी निवेशकों को शानदार मुनाफा दिया है। पांच साल में स्टॉक ने 1500 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

तिलकनगर इंडस्ट्रीज (Tilaknagar Industries Ltd)

Tilaknagar Industries Ltd ने पांच साल में करीब 1800% का रिटर्न दिया है। जुलाई 2020 में स्टॉक का भाव ₹18 था, जो अब ₹341 के पार जा चुका है। बता दें कि यह कंपनी ब्रांडी, रम और जिन बनाती है।

पिकाडली एग्रो (Piccadily Agro Industries Ltd)

इस लिस्ट में सबसे शानदार रिटर्न Piccadily Agro Industries Ltd ने दिया है। इस कंपनी ने निवेशकों को पांच साल में 6000 फीसदी का धांसू रिटर्न दिया है। ये कंपनी Indri Whisky बनाती है, जो अल्कोहल मार्केट में सबसे पॉपुलर व्हिस्की है।