Reliance Power Share: एक ही रात में शेयर में क्या हुआ खेल?

अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लग गया। वहीं इससे पहले गुरुवार को इस स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला। अचानक एक रात में क्या हो गया, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, आइये जानते हैं।

3 साल के लिए लगा बैन

दरअसल गुरुवार को रिलायंस पावर की सहयोगी कंपनी Reliance NU BESS पर सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के टेंडर में भाग लेने से तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध कंपनी की ओर से कथित तौर पर फेक डाक्यूमेंट्स दाखिल करने के लिए लगाया गया है। सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने एक नोट में कहा है कि महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन, जिसे अब रिलायंस NU BESS के रूप में जाना जाता है। पेश किए दस्तावेजों की जांच के आधार पर पाया गया कि Earnest Money Deposit - EMD (एक विदेशी बैंक द्वारा जारी) के खिलाफ बैंक गारंटी का समर्थन किया गया था। जैसा कि बोलीदाता के जरिए दिखाया गया था, वह नकली था।

एक साल में पैसा डबल

पिछले 6 महीने के दौरान निवेशकों को रिलायंस पावर ने 61 प्रतिशत का अच्छा रिटर्न दिया है। 8 मई 2024 को रिलायंस पावर के शेयर 25.75 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे थे, जबकि शुक्रवार को ये पांच प्रतिशत के लोअर सर्किट के बाद 41.58 रुपये के लेवल पर कारोबार करते दिखे।वहीं दूसरी ओर एक साल दौरान इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 103 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

