हैकर ने ट्रंप फैमिली और कमला हैरिस की कॉल लॉग जारी कर दी धमकी, जानें क्या है पूरा मामला

बीएसएनएल में सेंध लगाने वाले एक हैकर ने अब अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी AT&T से संपर्क करने की मांग की है, अन्यथा अमेरिकी सरकार से जुड़े लोगों की कॉल लॉग को सार्वजनिक कर देने की धमकी दी है। हैकर ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के फोन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा, कुछ कॉल लॉग्स भी साझा किए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ये कॉल रिकॉर्ड्स मेलानिया ट्रंप, इवांका और टिफ़नी ट्रंप के हैं। इनमें फ्लोरिडा के प्रसिद्ध मार-ए-लागो रिसॉर्ट का एक नंबर भी शामिल है। जानकारी के अनुसार, ये कॉल लॉग्स 2022 के हैं।

हैकर की धमकी और मांगें

इस हैकर ने AT&T को बातचीत के लिए संपर्क करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर वह अमेरिकी सरकारी अधिकारियों से जुड़ी कॉल लॉग्स लीक कर देगा। पहले एक पोस्ट में, हैकर ने दावा किया था कि AT&T ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) से संबंधित डेटा को हटाने के लिए उसे बड़ी रकम का भुगतान किया था।

पड़ताल में सामने आई जानकारी

आजतक की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने सैंपल डेटा के 2,000 से ज्यादा फोन नंबरों और कॉल डिटेल्स की जांच की। Truecaller के जरिए यह पता चला कि इनमें से कुछ फोन नंबर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मेलानिया ट्रंप, और इवांका ट्रंप के हैं। डेटा के अनुसार, कमला हैरिस अक्सर अपने आध्यात्मिक गुरु अमोस ब्राउन से संपर्क करती थीं, वहीं टिफ़नी ट्रंप अपनी मां मार्ला मेपल्स के साथ बात करती थीं। अमेरिकी पब्लिशर "द नाइटली" ने भी इस डेटा की समीक्षा की और लीक हुए कुछ नंबरों को असली बताया।

अमेरिकी और कनाडाई हैकर का संदर्भ

हैकर ने "वाइफू" नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति की रिहाई की मांग की है। इस व्यक्ति का असली नाम अलेक्जेंडर "कॉनर" Moucka है, जिसे हाल ही में कनाडा में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका में प्रत्यर्पण किया जा रहा है। Moucka पर कई बड़ी कंपनियों से डेटा चोरी और जबरन वसूली का आरोप है। यह हैकिंग समूह Snowflake के कस्टमर्स को निशाना बनाता था, जिसमें AT&T जैसी कंपनियों का डेटा शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार, सैंटेंडर बैंक, टिकटमास्टर की मालिक लाइव नेशन एंटरटेनमेंट और अन्य कंपनियों के डेटा को भी चुराया गया था।

AT&T की प्रतिक्रिया

AT&T ने मार्च और जुलाई 2024 में अपने डेटा उल्लंघनों को स्वीकार किया था। जुलाई में जारी बयान में AT&T ने बताया कि इसमें AT&T के अधिकांश सेलुलर ग्राहकों, वायरलेस नेटवर्क यूजर्स, और लैंडलाइन ग्राहकों के कॉल और टेक्स्ट रिकॉर्ड शामिल थे। कंपनी ने पुष्टि की कि इस डेटा उल्लंघन में 2 जनवरी 2023 के रिकॉर्ड भी सम्मिलित थे।