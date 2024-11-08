गिरावट के बीच Cochin Shipyard निवेशकों के लिए खुशखबरी!

scorecardresearch
डिफेंस सेक्टर की कंपनी Cochin Shipyard के नतीजे जारी होने के बाद स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान शुक्रवार को स्टॉक करीब 5 प्रतिशत तक टूट गया। हालांकि नतीजों की जानकारी के साथ कंपनी ने दो बड़े एलान भी किए।

Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 10:46 IST
डिफेंस सेक्टर की कंपनी Cochin Shipyard के नतीजे जारी होने के बाद स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान शुक्रवार को स्टॉक करीब 5 प्रतिशत तक टूट गया। हालांकि नतीजों की जानकारी के साथ कंपनी ने दो बड़े एलान भी किए। पहला निवेशकों के लिए बंपर डिविडेंड और दूसरा नॉन-कंवर्टेबल सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स-रेट नोट्स जारी करने का फैसला लिया गया है।

तो सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने निवेशकों के लिए 5 रुपये फेस वैल्यू पर 80% के डिविडेंड की सिफारिश की है। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक निवेशकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हर शेयर पर 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए शेयरधारकों की योग्यता निर्धारित करने को लेकर रिकॉर्ड डेट के रूप में 20 नवंबर 2024 (बुधवार) को तय की है। यानि जिस भी निवेशक के पास कंपनी के शेयर 20 नवंबर तक होंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

पेमेंट डेट

फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक योग्य शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड का भुगतान 6 दिसंबर 2024 को या उससे पहले किया जाएगा।

इसके अलावा कंपनी के मैनजमेंट ने एक बड़े फैसले को मंजूरी दी है। कोचीन शिपयार्ड ने US डॉलर-डीनोमीनेटेड नॉन-कंवर्टेबल सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स-रेट नोट्स जारी करके धन जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी का लक्ष्य 50 मिलियन डॉलर तक जुटाना है, जिसे लागू कानूनों के जरिए अनुमत पात्र निवेशकों को एक या कई किस्तों में जारी किया जा सकता है। नोट्स को एक या अधिक विदेशी एक्सचेंजों या इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड या NSE IFSC लिमिटेड जैसे भारतीय प्लेटफ़ॉर्म पर लिस्ट किया जा सकता है।

स्टॉक की चाल देखें तो पिछले एक महीन में 2 प्रतिशत से अधिक और तीन महीने में 35 प्रतिशत से अधिक गिरा है। स्टॉक में 6 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक जबकि इस साल अब तक 123 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। निवेशकों को पिछले एक साल में 192 प्रतिशत से अधिक, दो साल में 409 प्रतिशत से अधिक, तीन साल में 736 प्रतिशत से अधिक और पांच साल में 665 प्रतिशत से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
