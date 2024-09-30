2 रुपए से सस्ते स्टॉक में 10 प्रतिशत का Upper Circuit, जानिए क्यों?

BSE के टॉप गेनर्स में एक छोटे से पेनी स्टॉक Standard Capital Markets Ltd में 10 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला। आम दिनों के मुकाबले स्टॉक में 4 गुना वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिला है। आइये जानते हैं कि स्टॉक में तेजी क्यों है?

स्टॉक में तेजी क्यों?

Standard Capital Markets Ltd, एक प्रमुख NBFC कंपनी है, जो भारत में रेन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करने के लिए लोन का कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मकसद ग्रीन एनर्जी सॉल्यूएशन लागू करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता देना है, जो एक अधिक टिकाऊ और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी में योगदान देती है।

भारत के ग्रीन एनर्जी गोल्स को पूरा करने के लिए Standard Capital Markets Ltd, रेन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोजेक्ट्स को समर्थन करती है। इस पहल में शैक्षणिक संस्थानों और रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लिए Zero-Cost EMI फाइनेंसिंग भी शामिल है, जिससे ग्रीन एनर्जी अपनाना में और मदद मिल सके। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। साल 2023 तक 68 GW से अधिक सोलर एनर्जी स्थापित की गई है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि देश के 2030 तक 500 GW रेन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ मेल खाती है।

बिजनेस मॉडल

Standard Capital Markets Ltd की स्थापना 1987 में हुई थी। ये कंपनी सलाहकार सर्विस (वार्ता, परियोजना पहचान आदि), मध्यस्थता और सुलह, ड्यू डिलिजेंस, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स सेवाएं, मुकदमा सहायता और यहां तक कि लाइसेंसिंग (कंपनी गठन, आयात/निर्यात लाइसेंस आदि) समेत विभिन्न वित्तीय सेवाएं देती है। मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कंपनी ने अपने मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों में विस्तार के लिए पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, स्टैंडर्ड कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की स्थापना की।

इस शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 3.52 रुपये और न्यूनतम स्तर 1.35 रुपये है। Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 14.86% है, तो वहीं पब्लिक के पास 85.12% होल्डिंग है।