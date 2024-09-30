Power Grid समेत ये 5 स्टॉक आपको बना देंगे मालामाल!

ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत मिल रहे है। डॉलर के मुकाबले येन की कमजोरी और चुनाव नतीजों के बाद जापान का बाजार 4.5 प्रतिशत फिसला है। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है। जिसमें उनकी ओर से 5 फंडामेंटल मजबूत वाले शेयरों को चुना गया है और BUY की सलाह दी गई है। आइये जानते हैं ब्रोकरेज से जरिए सुझाए गए 5 स्टॉक्स कौन से हैं?

Power Grid

Power grid पर Motilal Oswal ने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट 425 है. 27 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 354 पर बंद हुआ था। इस तरह मौजूदा भाव से स्टॉक 20 प्रतिशत अपसाइड दिखा सकता है। एक साल में ये स्टॉक निवेशकों के पैसे को 77.72% बढ़ा चुका है।

Ambuja Cement

Ambuja Cement पर Motilal Oswal ने खरीदारी की सलाह दी है. टारगेट 800 है. 27 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 632 पर बंद हुआ था. इस तरह मौजूदा भाव से स्टॉक 26 प्रतिशत अपसाइड दिखा सकता है। एक साल में ये स्टॉक निवेशकों के पैसे को 46.23% बढ़ा चुका है।

Varun Beverages

Varun Beverages पर Motilal Oswal ने खरीदारी की सलाह दी है. टारगेट 740 है. 27 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 610 पर बंद हुआ था. इस तरह मौजूदा भाव से स्टॉक 21 प्रतिशत अपसाइड दिखा सकता है। एक साल में ये स्टॉक निवेशकों के पैसे को 64.37% बढ़ा चुका है।

HDFC Life

HDFC Life पर Motilal Oswal ने खरीदारी की सलाह दी है. टारगेट 900 है. 27 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 733 पर बंद हुआ था. इस तरह मौजूदा भाव से स्टॉक 23 प्रतिशत अपसाइड दिखा सकता है। एक साल में ये स्टॉक निवेशकों के पैसे को 15.70% बढ़ा चुका है।

Titan

Titan पर Motilal Oswal ने खरीदारी की सलाह दी है. टारगेट 4150 है. 27 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 3816 पर बंद हुआ था. इस तरह मौजूदा भाव से स्टॉक 9 प्रतिशत अपसाइड दिखा सकता है। एक साल में ये स्टॉक निवेशकों के पैसे को 19.39% बढ़ा चुका है।

आपको बता दें कि ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने इन स्टॉक्स में एक साल का नजरिया रखने की सलाह दी है। इनमें निवेशकों को अगले एक साल में 26 फीसदी तक का तगड़ा रिटर्न मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।