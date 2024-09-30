सरकार के फैसले से 10 रुपए का Stock बना रॉकेट!

scorecardresearch
130 साल पुरानी कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान 10 रुपए के स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। आइये जानते हैं शेयर में बंपर तेजी क्यों आई है?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 15:58 IST

स्टॉक में तेजी क्यों?

स्टॉक में तेजी की वजह है कि सरकार ने नॉन बासमती चावल पर लगे minimum export price (MEP) की सीमा को हटा दिया है। जिससे कंपनियां अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगी। 
दरअसल सरकार ने ये फैसला घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए लिया था।

Sarveshwar Foods Limited (SFL) के शेयरों में 5 प्रतिशत का Upper Circuit देखने को मिला। अगर स्टॉक का 52 की हाई देखें तो 15.55 रुपए प्रति शेयर है तो वहीं लॉ 4 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 1,180 करोड़ है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 214 प्रतिशत मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने कई कॉरपोरेट एक्शन लिए हैं। जिसमें 1 के बदले 2 बोनस शेयर जारी करने जैसे फैसले शामिल हैं।

कंपनी के फंडामेंटल्स

कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो Q1FY25 में रेवेन्यू 24 प्रतिशत बढ़कर  233 करोड़ रहा। सरकार की भारत प्राइस स्कीम के चलते कंपनी की सप्लाई और कस्टमर बेस बढ़ा है। वहीं एक्सपोर्ट ऑर्डर में भी दमदार बढ़ोती हुई है। नेट सेल्स 26.2 प्रतिशत बढ़कर 869 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी 119 प्रतिशत जंप के साथ 17.34 करोड़ रुपए रहा है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 54.91% है। कंपनी पर कर्ज करीब 320 करोड़ रुपए है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप 956 करोड़ रुपए है।  

Sarveshwar Foods पिछले 130 से अधिक सालों से जम्मू और कश्मीर में चावल की खेती, प्रोसेसिंग और बिज़नेस में एक बड़ा नाम रहा है। यह कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए बासमती और गैर-बासमती दोनों किस्मों को के प्रोडक्ट बनाते हैं। हिमालय की बर्फ़ पिघलने से जैविक खाद के साथ-साथ उनकी फ़सलों को पोषण दिया जाता है, जो उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. पर्यावरण के अनुकूल तरीकों के प्रति यह समर्पण उनके 'NIMBARK' ब्रांड के बाई लॉजिकल प्रोडक्ट तक फैला हुआ है, जो 'सात्विक' जीवनशैली को बढ़ावा देने के उनके दर्शन का प्रतीक है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
