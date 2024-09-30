ऑर्डर के बाद दौड़ गया Paras Defence

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

Paras Defence and Space Technologies Limited के शेयरों में उस समय तेजी आई जब कंपनी ने एक नए ऑर्डर मिलने का ऐलान किया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी कॉन्ट्रॉप-पारस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) से लगभग 305 करोड़ रुपये (प्लस टैक्स) मूल्य का ऑर्डर मिला है।

इस ऑर्डर की वैल्यु 293 करोड़ रुपये है। पारस डिफेंस के शेयर में बीएसई पर बहुत अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि इस स्टोरी को लिखे जाने तक करीब 16,000 शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 8,588 शेयरों से अधिक था। काउंटर पर कारोबार 1.71 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 4,348.51 करोड़ रुपये रहा।

(एसएमए) से ऊपर कारोबार

यह शेयर 5-दिवसीय, 10-दिवसीय, 150-दिवसीय और 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा था, लेकिन 20-दिवसीय, 30-दिवसीय, 50-दिवसीय और 100-दिवसीय एसएमए से नीचे था। स्टॉक का 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 43.27 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।

बीएसई के अनुसार

कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 94.94 है, जबकि प्राइस टू बुक 9.33 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 11.25 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 9.83 रहा है।

पारस डिफेंस मुख्य रूप से विभिन्न रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण में लगी है। इसके पास रक्षा और अंतरिक्ष प्रकाशिकी, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी इंजीनियरिंग, विद्युत चुम्बकीय पल्स सुरक्षा समाधान और आला प्रौद्योगिकियों में पांच प्रमुख उत्पाद श्रेणी की पेशकश है। जून 2024 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 58.94 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।