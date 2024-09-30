scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार1 पर 5 Bonus शेयर, जानिए Record Date, शेयरों में लगा Upper Circuit

1 पर 5 Bonus शेयर, जानिए Record Date, शेयरों में लगा Upper Circuit

बोनस शेयर की खबर के साथ ही इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। कंपनी ने एलान किया है कि वो बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रही है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 30, 2024 14:53 IST
Shakti Pump Share
Shakti Pump Share

Shakti Pumps (India) Ltd. के शेयरों में 5% तक की तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने ₹4,295 रपए प्रति शेयर के भाव पर अपर सर्किट को हिट किया है। दरअसल कंपनी ने एलान किया है कि वो बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रही है।

advertisement

रिकॉर्ड डेट
Shakti Pumps (India) Ltd. की बोर्ड बैठक  7 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है, इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में बताई गई है। आपको बता दें कि कंपनी बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव विचार करेगी, जो 5:1 के रेश्यो (अनुपात) में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एक मौजूदा शेयर के लिए पांच इक्विटी शेयर कंपनी के शेयरधारकों को दिए जाएंगे। हालांकि, यह प्रस्ताव कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा। इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

किसे मिलेगा फायदा?
कंपनियां अपने फ्री रिजर्व का फायदा उठाने, अपनी प्रति शेयर आय (EPS) और पेडअप कैपिटल पूंजी बढ़ाने के साथ-साथ रिजर्व को कम करने के लिए बोनस शेयर जारी करती हैं। ये शेयर शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें फ्री शेयर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सिर्फ वही निवेशक बोनस शेयरों के लिए योग्य होंगे जो एक्स-डेट से पहले स्टॉक खरीदेंगे। अगर कोई निवेशक एक्स-डेट पर या उसके बाद शेयर खरीदता है, तो वह बोनस शेयर पाने के लिए योग्य नहीं होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 30, 2024