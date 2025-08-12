scorecardresearch
5-स्टार में रुकना जेब से बाहर? तो खरीदा डालें इस लग्जरी होटल कंपनी का शेयर, मिल सकता है 30% तक का रिटर्न

5-स्टार में रुकना जेब से बाहर? तो खरीदा डालें इस लग्जरी होटल कंपनी का शेयर, मिल सकता है 30% तक का रिटर्न

Lemon Tree Hotels Share: MOFSL ने होटल कंपनी Lemon Tree Hotels के शेयर प्राइस टारगेट को बढ़ा दिया है। नए टारगेट के हिसाब से कंपनी के शेयर में 30 फीसदी की तेजी आ सकती है।

Priyanka Kumari
Aug 12, 2025
कभी मन किया होगा कि 5-स्टार होटल में ठहरकर उसकी लग्जरी का मजा लिया जाए, लेकिन खर्च सुनते ही प्लान कैंसिल करना पड़ा होगा। अगर होटल में ठहरना महंगा है, तो क्यों न उस होटल कंपनी में पार्टनर बन जाओ? आप होटल कंपनी के शेयर खरीदकर यह काम कर सकते हैं।

अभी हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके शेयर की कीमत करीब ₹142 है और मार्केट के जानकार कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये करीब 30% तक चढ़ सकता है।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने लेमन ट्री होटल्स के शेयर (Lemon Tree Hotels Share) खरीदने की सलाह दी है। ये कंपनी भारत में मिड-प्राइस होटल सेगमेंट की सबसे बड़ी चेन है और पिछले कुछ सालों में लगातार ग्रोथ कर रही है।

तिमाही नतीजे रहे दमदार (Lemon Tree Hotels Q1 Result)

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में लेमन ट्री का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ा। कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट 72.5% तक पहुंचा गया है। वहीं, कमरे का औसत किराया (ARR) भी 10% बढ़कर ₹6,236 हो गया। आज सुबह 11 बजे कंपनी के शेयर 2 फीसदी की तेजी के साथ ₹144.89 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

कमाल की बात ये है कि रेनोवेशन पर पैसे खर्च करने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की ग्रोथ अभी थमने वाली नहीं है। मुंबई का नया प्रोजेक्ट ऑरिका पहले ही करीब 72% भरा रहता है और उम्मीद है कि पूरे साल में ये 80% तक पहुंच जाएगा। होटल इंडस्ट्री में अभी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, जिससे रूम रेट और बुकिंग दोनों बढ़ने के पूरे चांस हैं।

कंपनी का Infinity 2.0 लॉयल्टी प्रोग्राम भी हिट हो रहा है, जिसमें 21 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। यही मेंबर कंपनी के लगभग आधे बिजनेस का हिस्सा हैं।

कितना है शेयर प्राइस टारगेट? (Lemon Tree Hotel Share Price Target)

मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक, 2025 से 2027 के बीच लेमन ट्री का रेवेन्यू हर साल करीब 13%, प्रॉफिट 34% और EBITDA 16% की रफ्तार से बढ़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने इस शेयर का टारगेट ₹185 रखा है।

यानी मौजूदा ₹142 के भाव से करीब 30% ऊपर। अगर ये टारगेट हिट होता है तो ₹3 लाख का निवेश बढ़कर लगभग ₹4 लाख बन सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Aug 12, 2025