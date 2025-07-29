सस्ते शेयर ने साइन किया बड़ा MOU, क्या अब शुरू होगा मल्टीबैगर सफर?

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी MIC Electronics लिमिटेड अब देश के बाहर अपने कारोबार को फैलाने की तैयारी में है। 28 जुलाई 2025 को कंपनी ने बड़ी घोषणा की कि वह सिंगापुर की टेक्नोलॉजी कंपनी NEO SEMI SG PTE LTD को खरीदने जा रही है। इसके लिए एक शुरुआती समझौता यानी MoU साइन किया गया है। यह खबर जैसे ही बाजार में आई, कंपनी के शेयरों में हलचल देखी गई।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मंगलवार को कंपनी के शेयर 52.05 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार रहे हैं।



इस डील की जानकारी MIC Electronics ने 29 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को दी। कंपनी की तरफ से यह बताया गया कि दोनों कंपनियों के बीच यह MoU एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत है, जिसके तहत MIC, NEO SEMI SG को अधिग्रहित करने की योजना बना रही है। हालांकि अभी डील पूरी नहीं हुई है, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया है कि वो इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

बता दें कि NEO SEMI SG एक आधुनिक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सॉल्यूशन के सेक्टर में काम करती है। MIC Electronics पहले से ही LED डिस्प्ले, डिजिटल साइनेज और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम जैसे प्रोडक्ट्स में माहिर है। अब जब कंपनी एक इंटरनेशनल ब्रांड को खरीदने की सोच रही है, तो इससे उसके पोर्टफोलियो में मजबूती और वैश्विक बाजार में पहुंच दोनों मिलेगी।

इस खबर का असर सीधे MIC Electronics के शेयरों पर भी दिखा। बीते कुछ दिनों से कंपनी के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही सिंगापुर डील की खबर आई, शेयर में खरीदारी का माहौल बनने लगा। निवेशकों को उम्मीद है कि अगर डील सफल होती है तो कंपनी की वैल्यू और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। MIC का मार्केट कैप अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, लेकिन इस तरह की रणनीतिक डील्स से यह मिड-कैप की ओर बढ़ सकता है।

स्टॉक मार्केट के जानकारों का कहना है कि MIC Electronics की यह डील सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव है। इससे कंपनी को नई तकनीक, विदेशी ग्राहक और बेहतर इनफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। साथ ही कंपनी की इनकम में इजाफा हो सकता है जिससे शेयर प्राइस में भी मजबूती आएगी।