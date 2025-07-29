अब सिर्फ ₹1 में मिलेंगे कंपनी के शेयर, स्टॉक स्प्लिट पूरा होने के बाद 8% उछला स्टॉक

शेयर बाजार में आज एक आईटी कंपनी Kellton Tech के शेयरों ने जबरदस्त धूम मचाई। इस कंपनी ने हाल ही में अपने शेयरों का फेस वैल्यू ₹5 से घटाकर ₹1 कर दिया है। यानी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) किया है। इस खबर के बाद आज कंपनी के शेयरों में करीब 8 फीसदी की तेजी देखने को मिली। अब यह स्टॉक छोटे निवेशकों के लिए भी एक बड़ा मौका बनता जा रहा है।

क्या होता है स्टॉक स्प्लिट?

जब कोई कंपनी अपने शेयरों की कीमत ज्यादा होने के कारण उसमें तरलता बढ़ाना चाहती है, तब वो स्टॉक स्प्लिट करती है। इसमें एक शेयर को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। इससे शेयर की फेस वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन आपके कुल निवेश की वैल्यू जस की तस रहती है। इस आईटी कंपनी ने भी ₹5 का एक शेयर अब ₹1 के पांच हिस्सों में बांट दिया है। यानी अब एक शेयर रखने वाले निवेशक के पास पांच शेयर हो गए हैं।

कब हुआ स्प्लिट और क्या बदला?

कंपनी ने 26 जुलाई 2025 को स्टॉक स्प्लिट कe प्रोसेस पूरा कर लिया था। 28 जुलाई 2025 से नए ₹1 फेस वैल्यू वाले शेयर डीमैट अकाउंट में दिखने लगे। शेयर स्प्लिट के बाद आज बाजार खुलते ही इस कंपनी के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों को अब यह स्टॉक सस्ता और आकर्षक लग रहा है। इसी वजह से आज इस शेयर में करीब 8% की तेजी दर्ज की गई और यह स्टॉक दिनभर चर्चा में बना रहा।

इस स्प्लिट का सीधा फायदा छोटे निवेशकों को मिलेगा। अब ₹1 फेस वैल्यू वाला स्टॉक बाजार में सस्ती कीमत पर उपलब्ध है, जिससे अधिक लोग इसमें निवेश कर पाएंगे। इससे शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा और भविष्य में शेयर प्राइस में और उछाल आने की उम्मीद की जा रही है।