Credit Card से किराया देना फायदेमंद है या नुकसान का सौदा? जानें यहां

हर महीने का सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर किराया होता है। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि क्यों न इसे क्रेडिट कार्ड से भर दिया जाए? इससे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे और तुरंत जेब से पैसे भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये जितना आसान लगता है, उतना सीधा नहीं है।

एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है

क्रेडिट कार्ड से किराया देना फ्री नहीं होता। कई ऐप या वेबसाइट इस पर सर्विस चार्ज लेते हैं, जो आमतौर पर 1% से 2.5% तक होता है। यानी अगर आप ₹50,000 किराया दे रहे हैं, तो आपको ₹500 से ₹1,250 तक का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ सकता है।

क्रेडिट स्कोर पर हो सकता है असर

अगर आप हर महीने कार्ड से किराया देते हैं, तो आपका कार्ड जल्दी भर सकता है। मान लीजिए, आपके कार्ड की लिमिट ₹1 लाख है और आपने ₹50,000 किराया दे दिया तो आपने 50% लिमिट यूज कर ली। इससे आपका क्रेडिट स्कोर घट सकता है।

जरूरी नहीं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलें

हर कार्ड कंपनी किराया देने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देती। कुछ इसे कैश जैसा मानती हैं और उस पर कोई फायदा नहीं देती। ऐसे में पेमेंट करने से पहले अपने कार्ड की शर्तें जरूर चेक कर लें।

HRA के लिए काम आएगी

अगर आप नौकरी करते हैं और HRA क्लेम करते हैं तो आप ऐसी ऐप्स से रेंट पेमेंट करें जो रसीद देती हैं। इससे आपको टैक्स में राहत मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि रसीद में सिर्फ किराया दिखेगा, सर्विस चार्ज नहीं।

क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के फायदे

क्रेडिट कार्ड से किराया देने पर 45 से 60 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री समय मिल जाता है। यानी आपका पैसा कुछ दिन तक बैंक में पड़ा रहता है। अगर कार्ड पर रिवॉर्ड या कैशबैक भी मिलता है, तो फायदा और बढ़ जाता है। इसके साथ ही ऑटो-पेमेंट सेट करने से आप बिल भरना कभी नहीं भूलते।

अगर आप वक्त पर कार्ड का बिल नहीं चुकाते तो बैंक भारी ब्याज और पेनल्टी वसूलता है। ऐसे में जो फायदा आप सोच रहे थे वो नुकसान में बदल सकता है।

क्रेडिट कार्ड से रेंट क्यों भरते हैं लोग?

कई लोग इसलिए किराया क्रेडिट कार्ड से देते हैं क्योंकि उन्हें पेमेंट में आसानी लगती है। कुछ को अपने बैंक अकाउंट में पैसे बचाए रखने होते हैं, तो कुछ लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाना चाहते हैं। अगर आप हर महीने समय पर बिल भरते हैं, तो ये तरीका आपके लिए सही हो सकता है।