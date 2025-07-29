Gold, Silver Price Today: मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतें स्थिर, जानिए आज का क्या है रेट

Gold Silver Rates Today : मंगलवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह सोमवार वाली कीमत ही है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:33 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.19% या 185 रुपये चढ़कर 97730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.07% या 78 रुपये चढ़कर 113131 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9827 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9002 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

