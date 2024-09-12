Mazagon Dock shares: इस स्टॉक की मंदी खत्म कब होगी?

पिछले दो महीनों में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर दबाव में हैं। ये मल्टीबैगर स्टॉक 5 जुलाई को 5,860 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया लेकिन अब अपने हाई से 27% गिर चुका है। रिटेल निवेशक सोच रहे हैं कि क्या करें। क्योंकि इस स्टॉक की मंदी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Yes Securities के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक लक्ष्मीकांत शुक्ला

यस सिक्योरिटीज के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक लक्ष्मीकांत शुक्ला इस शेयर पर तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। शेयर का रेसिस्सटेंस 5,330 रुपये पर है और सपोर्ट 4,300 रुपये पर है।मझगांव डॉक ने हाल ही में कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट का प्रदर्शन किया है और वर्तमान में दैनिक चार्ट पर 100 और 20 एसएमए से ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है। दैनिक आरएसआई ने दैनिक चार्ट पर एक तेजी से क्रॉसओवर दिया है जो दिए गए ब्रेकआउट को मजबूत करता है। हम 5,330 रुपये के संभावित टारगेट के लिए 4,300 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हुए, 4,700-4,730 रुपये के आसपास गिरावट पर मझगांव डॉक खरीदने की सलाह देते हैं।

Stocksbox के सीनियर टेक्नीकल एनालिस्ट अमेय रानाडिव

स्टॉक्सबॉक्स के सीनियर टेक्नीकल एनालिस्ट अमेय रानाडिव का कहना है कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स वर्तमान में 4,289 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो मुनाफावसूली के दौर से गुजर रहा है। पिछले 2.5 महीनों में, शेयर अपने हाल के उच्च स्तर से लगभग 25% तक गिर चुका है। मौजूदा बाजार स्थिति भी कमजोरी को दर्शाती है, जिसमें कीमतें महत्वपूर्ण 20-दिवसीय और 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) से नीचे कारोबार कर रही हैं, जो मंदी का संकेत दे रहा है।

(डिस्केलमर-शेयर बाजार में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की राय लें)