Kalpataru Projects Share News: ऑर्डर के बाद फिर नई उड़ान के लिए तैयार?
कंपनी का कहना है कि नए ऑर्डर्स के साथ, इस साल अब तक कुल ऑर्डर ₹9,800 करोड़ तक पहुंच गए हैं।
कलपतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (KPIL) के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में 2% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने कहा कि उसने और उसकी अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनियों ने ₹2,774 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त किए हैं।
इन ऑर्डर्स में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा एक EPC प्रोजेक्ट शामिल है। इस खबर के बाद बीएसई पर ये शेयर 2.08% बढ़कर ₹1,381.20 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही, 2024 में अब तक यह स्टॉक 90% और पिछले एक साल में 113% बढ़ चुका है।
एमडी और सीईओ मनीष मोहनोत ने कहा, "हम विशेष रूप से अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) और बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज़ (B&F) व्यवसाय में लगातार ऑर्डर मिलने से खुश हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से मिला यह प्रतिष्ठित ऑर्डर हमें देश के तेजी से बढ़ते घरेलू हवाई अड्डा क्षेत्र में प्रवेश दिलाएगा।
कंपनी का कहना है कि नए ऑर्डर्स के साथ, इस साल अब तक कुल ऑर्डर ₹9,800 करोड़ तक पहुंच गए हैं।