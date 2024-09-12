scorecardresearch
Suzlon Share New High: लगातार तीसरे दिन दौड़ा स्टॉक

UPDATED: Sep 12, 2024 11:21 IST
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने आज लगातार तीसरे सत्र में बढ़त देखने को मिली।  सुजलॉन एनर्जी के शेयर ने 86.04 रुपये का नया हाई बनाया।
इससे पहले 13 अगस्त को इस स्टॉक ने 84.40 रुपये का हाई बनाया था जिसको आज इसने पार कर लिया है। सुजलॉन एनर्जी का शेयर एक साल में 266% चढ़ा है और दो साल में 827% बढ़ा है।

बाजार विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह को उम्मीद है कि अल्पावधि में यह शेयर 100 रुपये के स्तर को छू लेगा।

उन्होंने बीटीटीवी से कहा, "सुजलॉन पिछले छह से आठ महीनों से चर्चा में है। शेयर में फिर से तेजी आई है। अगर यह 80-82 रुपये के स्तर से ऊपर जाता है तो शेयर में और तेजी आ सकती है। निकट भविष्य में इसके 100 रुपये के स्तर को छूने की उम्मीद है।"

शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया इस शेयर की संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं। गेडिया ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि मौजूदा ऊपर की गति जारी रह सकती है। गेडिया ने कहा कि शेयर निकट भविष्य में 100 रुपये के ऊपरी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। स्टॉप लॉस 78 रुपये तय किया जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 12, 2024