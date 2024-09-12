Suzlon Share New High: लगातार तीसरे दिन दौड़ा स्टॉक
शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया इस शेयर की संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं। गेडिया ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि मौजूदा ऊपर की गति जारी रह सकती है। गेडिया ने कहा कि शेयर निकट भविष्य में 100 रुपये के ऊपरी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। स्टॉप लॉस 78 रुपये तय किया जा सकता है।
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने आज लगातार तीसरे सत्र में बढ़त देखने को मिली। सुजलॉन एनर्जी के शेयर ने 86.04 रुपये का नया हाई बनाया।
इससे पहले 13 अगस्त को इस स्टॉक ने 84.40 रुपये का हाई बनाया था जिसको आज इसने पार कर लिया है। सुजलॉन एनर्जी का शेयर एक साल में 266% चढ़ा है और दो साल में 827% बढ़ा है।
बाजार विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह को उम्मीद है कि अल्पावधि में यह शेयर 100 रुपये के स्तर को छू लेगा।
उन्होंने बीटीटीवी से कहा, "सुजलॉन पिछले छह से आठ महीनों से चर्चा में है। शेयर में फिर से तेजी आई है। अगर यह 80-82 रुपये के स्तर से ऊपर जाता है तो शेयर में और तेजी आ सकती है। निकट भविष्य में इसके 100 रुपये के स्तर को छूने की उम्मीद है।"
