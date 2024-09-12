Shree Tirupati Balajee IPO: शानदार लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में अपर सर्किट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारShree Tirupati Balajee IPO: शानदार लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में अपर सर्किट

IPO के सीजन में बंपर लिस्टिंग का दौर जारी है। एक और कंपनी की शेयर मार्केट में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है और इतना ही नहीं लिस्टिंग के बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग गया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 12, 2024 11:03 IST
Shree Tirupati Balajee IPO listing
IPO के सीजन में बंपर लिस्टिंग का दौर जारी है। एक और कंपनी की शेयर मार्केट में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है और इतना ही नहीं लिस्टिंग के बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग गया है। आपको बता दें कि Shree Tirupati Balajee IPO की NSE और BSE पर लिस्ट हो गई हैं। इस लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों का बंपर पैसा बना है।

एक लॉट पर कितनी कमाई
Shree Tirupati Balajee की लिस्टिंग की बात की जाए तो शेयर NSE पर ₹90 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए। जबकि BSE पर यह स्टॉक ₹92 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए। जिन निवेशकों को इश्यू IPO का अलॉटमेंट मिला है, उन्हें पहले दिन ही बंपर मुनाफा हुआ है। दरअसल इश्यू प्राइस के मुकाबले ये स्टॉक प्रीमियम भाव पर लिस्ट हुआ है। जिन बिडर्स को अलॉटमेंट मिला है उन्हें हर लॉट पर करीब 2,000 रुपए के आसपास का फायदा मिला है। एनएसई पर 90 रुपये पर लिस्टिंग के बाद एक लॉट की वैल्यू 16,200 रुपये हो गई है यानि हर लॉट पर निवेशकों को 1,260 रुपये की कमाई हुई है।

कंपनी का बिजनेस मॉडल
श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग साल 2001 में स्थापित हुई थी। कंपनी बड़े फ्लेक्सिबल बैग्स और बुने हुए फैब्रिक और टेप जैसे फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स (FIBCs) बनाती है।  कंपनी ऑनरेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री तिरुपति बालाजी एफआईबीसी लिमिटेड और जगन्नाथ प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे सब्सिडियरी के माध्यम से काम करती है।

मार्केट कैप
लिस्टिंग के साथ ही कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹770 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये IPO पूरी तरह बुक बिल्ट इश्यू था और कंपनी ने कुल 169 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें से ₹122.43 करोड़ का OFS और ₹47.23 करोड़ का फ्रेश इश्यू था। कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बैंड ₹78 - ₹83 प्रति शेयर तय किया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 12, 2024