फिच की फांस से टूटा बाज़ार, सेंसेक्स 677 अंक टूटा, निफ्टी 19,550 के नीचे बंद हुआ

आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली क्योंकि रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा अमेरिकी सरकार की शीर्ष क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने के बाद भारतीय शेयर बाज़ार में मंदड़िये हावी हो गए। बीएसई सेंसेक्स 676.53 अंक या 1.02% गिरकर 65,782.78 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 207 अंक या 1.05% गिरकर 19,526.55 पर बंद हुआ। बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में एक-एक प्रतिशत की गिरावट के कारण व्यापक बाजारों में गिरावट आई। इंडिया VIX लगभग 10% तेजी से बढ़कर 11.28 के स्तर पर पहुंच गया।

advertisement

Also Read: IndiGo Q1 Results : मुनाफा 3,091 करोड़ रुपये, कुल आय 32% बढ़ी

निफ्टी 50 पैक में केवल पांच शेयर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। डिविस लैबोरेट्रीज़ में लगभग 2% की वृद्धि हुई, जबकि नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स में एक-एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। टेक महिंद्रा दिन के लिए ब्लू-चिप्स के बीच अन्य एकमात्र पाजिटिव था। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व प्रत्येक में 3% से अधिक की गिरावट आई। एनटीपीसी और आयशर मोटर्स भी इसी तरह नीचे थे, जबकि आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, एलटीआईमाइंडट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो और भारतीय स्टेट बैंक प्रत्येक में 2% से अधिक की गिरावट आई।

एनएसई का निफ्टी 50 207 अंक या 1.05% गिरकर 19,526.55 पर बंद हुआ

हरे निशान में बंद होने वालो में, MPS ने 20% का ऊपरी सर्किट मारा, जबकि मैन इंडस्ट्रीज ने दिन के लिए 14% से अधिक की बढ़त हासिल की। जीई पावर इंडिया और स्टार सीमेंट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि स्पाइसजेट 7 फीसदी ऊपर बंद हुआ। सुप्रिया लाइफसाइंसेज में 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई, जबकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5 फीसदी की बढ़त पर बंद हुआ।

Also Read: Adani Group के साथ डील के बाद Sanghi Industries के शेयरों में ऊपरी सर्किट लगा