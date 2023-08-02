scorecardresearch
NewsकारोबारIndiGo Q1 Results : मुनाफा 3,091 करोड़ रुपये, कुल आय 32% बढ़ी

IndiGo Q1 Results : मुनाफा 3,091 करोड़ रुपये, कुल आय 32% बढ़ी

पिछले साल की समान तिमाही में कुल आय साल-दर-साल आधार पर 31.8 प्रतिशत बढ़कर 13,018.80 करोड़ रुपये थी। इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि उसका यात्री टिकट राजस्व 30.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14,995.60 करोड़ रुपये रहा। सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि उनकी कंपनी को पिछली दो तिमाहियों से ठोस शुरुआत की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 2, 2023 18:58 IST
कंपनी का जून तिमाही में मुनाफा 3,090.60 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया

इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo) ने बुधवार को अपने रिजल्ट्स जारी किए। कंपनी का जून तिमाही में  मुनाफा 3,090.60 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में 1,064.30 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एयरलाइन ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि तिमाही के लिए कुल आय 17,160.90 करोड़ रुपये रही जो अब तक की सबसे अधिक है। पिछले साल की समान तिमाही में कुल आय साल-दर-साल आधार पर 31.8% बढ़कर 13,018.80 करोड़ रुपये थी। इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि उसका यात्री टिकट राजस्व 30.8% की वृद्धि के साथ 14,995.60 करोड़ रुपये रहा। 

सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि उनकी कंपनी को पिछली दो तिमाहियों से  ठोस शुरुआत की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है। "हमने मजबूत परिचालन प्रदर्शन किया और सबसे अधिक संख्या में  यात्रियों का स्वागत किया,  इस तिमाही के दौरान, हमने 500 विमानों के लिए एक नया ऑर्डर दिया। इंडिगो ने कहा कि उसके पास कुल 27,400 करोड़ रुपये की नकदी है, जिसमें 15,691 करोड़ रुपये की फ्री कैश और 11,7,09 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित कैश शामिल है। 

