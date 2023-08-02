Adani Group के साथ डील के बाद Sanghi Industries के शेयरों में ऊपरी सर्किट लगा

Adani Group के स्वामित्व वाली Ambuja Cements द्वारा Sanghi Industries में हिस्सेदारी की खबरों के बीच बुधवार को कंपनी के शेयरों को 5% का ऊपरी सर्किट लग गया। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि अंबुजा सीमेंट्स के जरिए ये डील होगी। इस लेन-देन से अरबपति गौतम अडानी की कंपनी के सीमेंट ऑपरेशन में वृद्धि होगी। सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीदार के सर्किट में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर 100.73 रुपये पर पहुंच गया, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 2,600 करोड़ रुपये से अधिक है। सोमवार को पिछले कारोबारी सत्र में स्टॉक 95.94 रुपये पर बंद हुआ था।

सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरों में एक साल पहले के 52-सप्ताह के निचले स्तर 37.55 रुपये से लगभग 170% की वृद्धि हुई है। पिछले छह महीनों में स्टॉक में लगभग 70 फीसदी की तेजी आई है, जबकि पिछले एक महीने में इसमें 40 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। अपने कोविड-19 निम्न स्तर से, स्टॉक 500 प्रतिशत से अधिक ऊपर है। सूत्रों में से एक ने रॉयटर्स को बताया कि यह सौदा सांघी की एंटरप्राइज वैल्यू 6,000 करोड़ रुपये या 9 मिलियन मानकर किया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि अडानी सांघी को हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे है। सांघी इंडस्ट्रीज सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का उत्पादन और विपणन करती है। कंपनी तीन प्रमुख प्रकार के सीमेंट बनाती है: साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। सीमेंट निर्माताओं की विनिर्माण सुविधा गुजरात के सांघीपुरम में स्थित है।