PVR INOX Q1 का घाटा 82 करोड़ रुपये पहुंचा

मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर PVR INOX ने मंगलवार को जून तिमाही (Q1 FY24) के लिए 81.6 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जबकि एक साल पहले की अवधि में कंपनी को 53.4 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में परिचालन से कंपनी का राजस्व 1,304.9 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 981 करोड़ रुपये की तुलना में 32.96% अधिक है।

advertisement

Also Read: अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स के शेयर फोकस में, ग्रुप जुटाएगा 15,000 करोड़

पीवीआर आईनॉक्स ने कहा कि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में महामारी के बाद सबसे अधिक संख्या में हॉलीवुड फिल्में रिलीज हुईं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन के साथ मिलकर तिमाही-दर-तिमाही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 1,704 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर 'खरीद' की रेटिंग दी है। स्टॉक आज 0.51 प्रतिशत बढ़कर 1,565 रुपये पर बंद हुआ।