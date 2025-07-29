लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बजा भारत की टेक कंपनी का डंका, UK से आया बुलावा

भारत की एक घरेलू लिस्टेड आईटी कंपनी को लंदन में आयोजित होने वाले “विक्सित भारत इन्वेस्टमेंट समिट 2025” (Viksit Bharat Investment Summit 2025) में हिस्सा लेने का बड़ा मौका मिला है। ये इवेंट 23 सितंबर को ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होगा। इसमें यूरोप के बड़े नेता, बिजनेस एक्सपर्ट और इन्वेस्टर्स शामिल होंगे।

ये समिट Indo-European Business Forum (IEBF) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की वैश्विक छवि को और मजबूत किया जाएगा। भारत की जिस कंपनी को न्योता मिला है, वह डिजिटल गवर्नेंस, AI सॉल्यूशन और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही है। इसका मकसद भारत-यूके के बीच मजबूत बिजनेस्ड और तकनीकी रिश्तों को आगे बढ़ाना है।

जैसे ही यह खबर सामने आई, शेयर बाजार में हलचल तेज़ हो गई। निवेशकों की नजरें अब इस कंपनी के शेयर प्राइस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब किसी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलती है, तो उसका पॉजिटिव असर उसके शेयर पर जरूर देखने को मिलता है।

कौन-कौन होंगे इस बड़े आयोजन में शामिल?

इस समिट में कई जानी-मानी हस्तियां हिस्सा लेंगी, जिनमें हरियाणा सरकार के मंत्री, ब्रिटिश संसद की सदस्य, पूर्व डिजिटल मंत्री और कई राजनयिक शामिल हैं। इसके अलावा भारत और यूरोप के कई निजी और सरकारी प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। ये मंच दोनों देशों के टेक्नोलॉजी और निवेश से जुड़े विचारों को साझा करने का एक बेहतरीन अवसर होगा।

कंपनी की चेयरपर्सन जनकी यर्लागड्डा ने कहा कि इस इवेंट में हिस्सा लेना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा ि हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुकी है और कैसे हम वैश्विक समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।

कंपनी पहले से ही यूरोप, यूके और साउथ-ईस्ट एशिया जैसे देशों में डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। खासकर डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट गवर्नेंस के सेक्टर में कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समिट से कंपनी को और ज्यादा इंटरनेशनल अप्रोच मिल सकती है।