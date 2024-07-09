IRFC के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 10% गिरे, निवेशक क्या कर सकते हैं?

मंगलवार के कारोबार में भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (IRFC) के शेयर अपने ऑल टाइम उच्च स्तरों से नीचे गिर गए। आज शुरुआती सत्र के दौरान शेयर 5.39% उछलकर 213 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।



बाद में, यह उक्त रिकॉर्ड उच्च स्तर से 9.81% गिरकर 192.10 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। शेयर को पिछली बार 2.42% की गिरावट के साथ 197.20 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था, जबकि कल इसका बंद भाव 202.10 रुपये था। इस कीमत पर, पिछले एक साल में इसमें 498.30% की बढ़ोतरी हुई है।

शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और भारी टर्नओवर दर्ज किया

आज BSE पर शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और भारी टर्नओवर दर्ज किया गया। पिछली बार करीब 1.92 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ था। यह आंकड़ा दो हफ़्तों के औसत वॉल्यूम 68.48 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा था।

इस शेयर पर 388.34 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (m-cap) 2,58,952.45 करोड़ रुपये हो गया। 7,96,656 शेयरों के खरीद ऑर्डर के मुकाबले 42,99,423 बिक्री ऑर्डर थे।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटजी के निदेशक क्रान्ति बाथिनी ने कहा कि बजट से पहले रेलवे के शेयरों में तेजी है, क्योंकि इसमें बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीद है।

बाथिनी ने कहा, "आईआरएफसी हाल के दिनों में अपने सर्वकालिक उच्च स्तरों को छूते हुए ऊपर जा रहा है। लंबी अवधि के नजरिए वाले निवेशक इस शेयर को जोड़ सकते हैं। आय की संभावना को देखते हुए, शेयर अभी भी आकर्षक लग रहा है। मौजूदा रेंज से 10-15 % की मध्यम उम्मीद के लिए इस शेयर को जोड़ा जा सकता है।"

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक (तकनीकी एवं डेरिवेटिव्स) ओशो कृष्ण ने कहा, "पिछले दो सत्रों में शेयर में जोरदार उछाल आया है और इसने रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की है।