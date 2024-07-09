scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMid-Day Stock Market: सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 50, रिकॉर्ड हाई 24,400 के आसपास, मारुति, आईटीसी ने बढ़त बनाई

Mid-Day Stock Market: सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 50, रिकॉर्ड हाई 24,400 के आसपास, मारुति, आईटीसी ने बढ़त बनाई

भारतीय बेंचमार्क (Indian Benchmark) सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज हरे निशान पर खुले और उनमें आज भी तेजी देखने को मिली।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 9, 2024 13:40 IST
Nifty 50 अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से 50 अंक दूर है।
Nifty 50 अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से 50 अंक दूर है।

आज (9 जुलाई 2024) का निफ्टी 50 24,366.35 पर खुला, जबकि सेंसेक्स 80,157.91 पर खुला।

Nifty 50 अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से 50 अंक दूर है।

Also Read: UP Government द्वारा हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने से मारुति के शेयरों में उछाल

दोपहर 12.30 बजे के क़रीब निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले शेयर Maruti Suzuki, ITC, M&M, L&T, और SBI हैं।

advertisement

निफ़्टी बैंक इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा Union Bank लाभ में रहा। Godrej Consumer Projects, Pitti Engineering, Jupiter Waggons, Mahanagar Gas Ltd, CONCOR, and Senco Gold आज के शेयरों में शामिल हैं।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 9, 2024