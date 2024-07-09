Mid-Day Stock Market: सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 50, रिकॉर्ड हाई 24,400 के आसपास, मारुति, आईटीसी ने बढ़त बनाई
भारतीय बेंचमार्क (Indian Benchmark) सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज हरे निशान पर खुले और उनमें आज भी तेजी देखने को मिली।
Nifty 50 अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से 50 अंक दूर है।
आज (9 जुलाई 2024) का निफ्टी 50 24,366.35 पर खुला, जबकि सेंसेक्स 80,157.91 पर खुला।
दोपहर 12.30 बजे के क़रीब निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले शेयर Maruti Suzuki, ITC, M&M, L&T, और SBI हैं।
निफ़्टी बैंक इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा Union Bank लाभ में रहा। Godrej Consumer Projects, Pitti Engineering, Jupiter Waggons, Mahanagar Gas Ltd, CONCOR, and Senco Gold आज के शेयरों में शामिल हैं।
