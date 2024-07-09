UP Government द्वारा हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने से मारुति के शेयरों में उछाल

हाइब्रिड वाहनों (Hybrid Vehicles) को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार (Uttar Pradesh State Government) ने मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (HEV) और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (PHEV) के लिए पंजीकरण शुल्क (registration fee) पर पूरी छूट की घोषणा की है। इस निर्णय ने न केवल बाजार में तत्काल रुचि जगाई है, बल्कि हाइब्रिड कारों का उत्पादन करने वाली मारुति सुजुकी, होंडा और टोयोटा जैसी निर्माताओं के लिए उत्तर प्रदेश को एक अनुकूल वातावरण के रूप में स्थापित किया है।

advertisement

भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) को इस नीतिगत बदलाव से विशेष रूप से लाभ होगा। हाइब्रिड सेगमेंट में ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) और इनविक्टो (Invicto) जैसे मॉडलों के लिए जानी जाने वाली कंपनी को उत्तर प्रदेश में अपने हाइब्रिड वाहनों की ऑन-रोड कीमतों (on-road price) में पर्याप्त कमी की उम्मीद है।

उदाहरण के लिए, मारुति की ग्रैंड विटारा की कीमत में क़रीब ₹1.75-2 लाख की कमी आने की उम्मीद है, जिससे यह राज्य में संभावित खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक हो जाएगी।

Also Read: Market Opening Bell: आज हरे निशान में खुला शेयर बाज़ार, Sensex 80,157.91 पर और Nifty 24,366.35 अंकों पर खुला

उत्तर प्रदेश की पहल के पीछे तर्क पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य में निहित है। पंजीकरण शुल्क में कटौती करके, राज्य को विभिन्न उपभोक्ता खंडों में हाइब्रिड कारों की पहुंच बढ़ाने की उम्मीद है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं।

इंडस्ट्री रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश यात्री वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जो देश में कुल बिक्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली छमाही के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री में 13.5% की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाते हैं, जो भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

इस नीति का प्रभाव तत्काल बिक्री के आँकड़ों से परे है। मारुति सुजुकी पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों ने आशावाद व्यक्त किया है, जिनमें से अधिकांश ने स्टॉक पर "खरीदें" रेटिंग बनाए रखी है। यह भावना उम्मीदों को दर्शाती है कि कर छूट न केवल मौजूदा बिक्री को बढ़ाएगी बल्कि उभरते हाइब्रिड वाहन बाजार में मारुति को अनुकूल स्थिति में लाएगी।

आगे देखते हुए, मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि उसकी भविष्य की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा हाइब्रिड वाहनों से आएगा, जो स्थिरता और ऊर्जा दक्षता की दिशा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। अपने हाइब्रिड वाहन पोर्टफोलियो के विस्तार पर कंपनी का रणनीतिक ध्यान उभरती हुई उपभोक्ता प्राथमिकताओं और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया तब देखने को मिली जब घोषणा के दिन मारुति सुजुकी के शेयरों में 6% की वृद्धि हुई और यह ₹12,743 पर पहुंच गया। इस साल अब तक, शेयर में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बदलते नियामक परिदृश्यों और उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव के बीच कंपनी की विकास संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

advertisement

हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण शुल्क माफ करने का उत्तर प्रदेश का फैसला मारुति सुजुकी और भारत में व्यापक ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि उपभोक्ता तेजी से पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए इस तरह की पहल देश में मोबिलिटी के भविष्य को अपनाने और आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। अनुकूल बाजार स्थितियों और सहायक नियामक उपायों के साथ, मारुति सुजुकी हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो ऑटोमोटिव क्षेत्र में सतत विकास के लिए एक मिसाल कायम कर रही है।