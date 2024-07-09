Market Opening Bell: आज हरे निशान में खुला शेयर बाज़ार, Sensex 80,157.91 पर और Nifty 24,366.35 अंकों पर खुला

आज शेयर बाज़ार हरे निशान में खुला, Sensex 197.52 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 80,157.91 पर और Nifty50 24,366.35 पर खुला।

आज हरे निशान में खुला शेयर बाज़ार

आज (9 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला। Also Read: Stocks to watch: किन शेयरों पर रहेगी नजर, कहां खुलेगा बाजार Sensex आज 197.52 अंक या 0.25% से बढ़कर 80,157.91 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 45.80 अंक या 0.19% से बढ़कर 24,366.35 पर खुला। advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।