Market Opening Bell: आज हरे निशान में खुला शेयर बाज़ार, Sensex 80,157.91 पर और Nifty 24,366.35 अंकों पर खुला

Newsशेयर बाज़ारMarket Opening Bell: आज हरे निशान में खुला शेयर बाज़ार, Sensex 80,157.91 पर और Nifty 24,366.35 अंकों पर खुला

आज शेयर बाज़ार हरे निशान में खुला, Sensex 197.52 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 80,157.91 पर और Nifty50 24,366.35 पर खुला।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 9, 2024 09:42 IST
आज हरे निशान में खुला शेयर बाज़ार
आज (9 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज शेयर मार्केट हरे निशान पर खुला।

Sensex आज 197.52 अंक या 0.25% से बढ़कर 80,157.91 पर पहुँचा तो वही Nifty आज 45.80 अंक या 0.19% से बढ़कर 24,366.35 पर खुला।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 9, 2024