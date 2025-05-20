scorecardresearch
IOC, BPCL, HPCL के शेयरों में अचानक गिरावट, सरकार के इस इशारे से मचा हड़कंप

Oil Share Today: आज के ट्रेडिंग सेशन में तेल कंपनियों के शेयर में गिरावट देखी गई है। IOC, BPCL, HPCL 2 फीसदी तक गिर गए हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 20, 2025 17:25 IST
Oil Share Tanks Today: सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को हलचल देखने को मिली। HPCL (Hindustan Petroleum), BPCL (Bharat Petroleum) और IOCL (Indian Oil) के शेयरों में 1.5 से 2.5 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। इसकी वजह एक ऐसी खबर रही जिसने पूरे बाजार को हिला दिया।

सरकार घटा सकती है तेल का दाम

खबर आई है कि सरकार ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल की बिक्री से तेल कंपनियों को अच्छा मुनाफा हुआ है। इसलिए सरकार मानती है कि अब कीमतें कम करने का सही समय है।

तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही कह चुके हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमतें नीचे बनी रहती हैं, तो पेट्रोल-डीजल सस्ते हो सकते हैं। 

तेल कंपनियों शेयरों में गिरावट

जैसे ही यह खबर सामने आई शेयर बाजार में तेल कंपनियों के निवेशकों में घबराहट फैल गई। उन्हें डर है कि अगर पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ तो कंपनियों का मुनाफा घट सकता है। यही वजह रही कि HPCL के शेयर 1.66%, BPCL के 1.62% और IOCL के 2.39% तक टूट गए।

कच्चे तेल की कीमतों में भी आई नरमी

इसी दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भी नीचे आई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 14 सेंट गिरकर 82.55 डॉलर प्रति बैरल रही, वहीं अमेरिका का डब्ल्यूटीआई क्रूड 8 सेंट गिरकर 78.55 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल की जरूरत बाहर से आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में कमी का सीधा असर यहां की कंपनियों और उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

गाड़ीचालक को मिलेगी राहत

अगर सरकार वाकई में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाती है, तो आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिलेगी। कई महीनों से लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं और अब कटौती की खबर लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है। इससे ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम भी थोड़ा कम हो सकते हैं।

शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट

तेल कंपनियों के शेयरों की गिरावट के अलावा मंगलवार को शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखी गई। BSE Sensex 873 अंक गिरकर 81,186 पर बंद हुआ और NSE Nifty 262 अंक गिरकर 24,684 पर पहुंचा। शेयर बाजार के लगभग हर सेक्टर में गिरावट देखी गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
