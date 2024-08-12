आज रहेगी इन शेयर्स पर निवेशकों की नज़र - जानिए

GIFT निफ्टी ने उच्चतर कारोबार किया क्योंकि सूचकांक 22.50 अंक या 0.09% बढ़कर 24,406 पर था, जो सोमवार को घरेलू सूचकांक एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के लिए उच्च शुरुआत का संकेत देता है। इससे पहले, शुक्रवार को एनएसई निफ्टी 50 सत्र 250.50 अंक या 1.04% बढ़कर 24,367.50 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 819.69 अंक या 1.04% बढ़कर 79,705.91 पर बंद हुआ।

Mahindra and Mahindra: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Shaanxi Automobile के साथ 3 बिलियन डॉलर के संयुक्त उद्यम की खबरों का किया खंडन।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चीन की कंपनी शाआनक्सी ऑटोमोबाइल के साथ 3 बिलियन डॉलर के संयुक्त उद्यम की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा कि रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित खबर 'बेबुनियाद' है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

महिंद्रा ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "रॉयटर्स की खबर से उत्पन्न अनावश्यक अटकलों को देखते हुए, कंपनी ने खुद ही स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्ट करना जरूरी समझा है कि खबर बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।"

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शाआनक्सी ऑटोमोबाइल के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में महिंद्रा की बहुमत हिस्सेदारी होगी। इसमें गुजरात में एक निर्यात-उन्मुख एकीकृत निर्माण केंद्र स्थापित करने की बात कही गई थी। महिंद्रा के शेयर शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स पर 2.5% बढ़कर 2,748.45 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। 2020 से भारत में चीनी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत है। इसके पीछे भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुई गलवान घटना का असर है।

ONGC: तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस में 10,502 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की मंजूरी मिली है। सरकार ने ओपीएल के लिए फीडस्टॉक समर्थन के लिए कंपनी के नए या हस्तक्षेप वाले कुएं से वार्षिक गैस उत्पादन का 50% आवंटित करने को भी मंजूरी दी है। कुल मिलाकर ओएनजीसी को 18,365 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी मिली है।

Atul: अटल के अंबरनाथ संयंत्र का यूएसएफडीए निरीक्षण हुआ और इसमें शून्य अवलोकन पाए गए।

Anup Enginering Ltd.: अनूप इंजीनियरिंग कंपनी को 100 करोड़ रुपये के दो ऑर्डर मिले हैं।

Saraswati Saree Depot: सरस्वती साड़ी डिपो सोमवार को अपने शेयरों की बोली प्रक्रिया शुरू करेगी। कंपनी ने 152 रुपये से 160 रुपये प्रति शेयर के बीच मूल्य बैंड तय किया है। 160.01 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 104 करोड़ रुपये का नया इश्यू और शेष ऑफर फॉर सेल है।

Tinna Rubber and Infrastructure Ltd.: टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भूपिंदर सेखरी एंड संस ने 1.03 लाख शेयर (0.6%) 1,760.32 रुपये प्रति शेयर के भाव से बेचे और सैमसंग इंडिया एसएमआईडी फोकस सिक्योरिटीज मास्टर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इक्विटी) ने 0.87 लाख शेयर (0.51%) 1,760 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे।

ICICI Bank: आईसीआईसीआई बैंक ने प्रति इक्विटी शेयर 10 रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया है। इसका ex/record date 12 अगस्त है।