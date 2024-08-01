Infosys के शेयर की कीमत में 1% की गिरावट, IT प्रमुख ने 32,000 करोड़ रुपये के GST चोरी नोटिस का किया खंडन

इन्फोसिस के शेयरों में 1 अगस्त को शुरुआती कारोबार में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट आई, जब आईटी प्रमुख को 32,000 करोड़ रुपये के बड़े जीएसटी कर चोरी के नोटिस का सामना करना पड़ा। इस नोटिस को इन्फोसिस ने खारिज कर दिया है। सुबह 9:16 बजे, इन्फोसिस के शेयर एनएसई पर 1,850 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले दिन की 0.5 प्रतिशत की गिरावट के बाद की स्थिति है।

जीएसटी नोटिस का विवरण

पिछले दिन, मनीकंट्रोल ने रिपोर्ट किया था कि जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय ने कहा है कि इन्फोसिस को "भारत के बाहर स्थित शाखाओं से प्राप्त आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत IGST का भुगतान करने के लिए 32,403.46 करोड़ रुपये की राशि चुकानी होगी, जो 2017-18 (जुलाई 2017 से) से 2021-22 के बीच है।"इन्फोसिस ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि जीएसटी उन खर्चों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें डीजीजीआई द्वारा दावा किया गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और इस मामले में केंद्रीय और राज्य नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है।

कंपनी की प्रतिक्रिया

इन्फोसिस ने यह स्पष्ट किया कि नोटिस एक पूर्व-प्रदर्शन कारण नोटिस है, और अभी कोई मांग नहीं है। कंपनी को जीएसटी अधिकारियों को यह बताना होगा कि मांग क्यों अस्वीकृत है, जैसा कि सीएनबीसी टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से बताया।यह बड़ी कर चोरी का मामला इन्फोसिस के लिए तब आया है, जब कंपनी और भारत की अन्य प्रमुख आईटी कंपनियां विदेशी बाजारों में विवेकाधीन तकनीकी खर्च में कमी के बाद सुधार के संकेत दिखा रही हैं।

वित्तीय स्थिति

यह ध्यान देने योग्य है कि मांगी गई राशि कंपनी के एक पूरे वर्ष के शुद्ध लाभ से अधिक है और लगभग एक तिमाही के राजस्व के बराबर है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में, इन्फोसिस ने 6,368 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जो सालाना आधार पर 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का राजस्व 39,315 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 3.6 प्रतिशत की वृद्धि है।सकारात्मक रूप से, इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को 3-4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, जो बाजार की अपेक्षाओं को पार कर गया।

शेयर बाजार में प्रदर्शन

इन्फोसिस के शेयरों की कीमत इस वर्ष जनवरी से 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, जो बेंचमार्क एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसने लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

इन्फोसिस के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कंपनी को जीएसटी नोटिस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वह अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार कर रही है। निवेशकों और विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर है कि कंपनी जीएसटी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को कैसे संभालती है और क्या यह उसके शेयर बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इस स्थिति में, कंपनी की पारदर्शिता और अनुपालन की रणनीति महत्वपूर्ण होगी।