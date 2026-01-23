IndiGo Share: दिसंबर 2025 तिमाही में मुनाफे में बड़ी गिरावट के बावजूद ब्रोकरेज फर्म्स InterGlobe Aviation Ltd (IndiGo) को लेकर पॉजिटिव बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नतीजे उम्मीद से बहुत ज्यादा खराब नहीं रहे और बाजार में मजबूत पकड़ के चलते आउटलुक अब भी अच्छा है। इसी वजह से कुछ ब्रोकरेज ने स्टॉक पर रेटिंग अपग्रेड भी की है।

कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 77.6% सालाना गिरावट के साथ 549.1 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। हालांकि, राजस्व 6.2% बढ़कर 23,471.9 करोड़ रुपये रहा। EBITDA 7,043.4 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 5.5% कम है, जबकि मार्जिन 30% पर स्थिर रहा। इस दौरान IndiGo ने 3.2 करोड़ यात्रियों को उड़ान दी।

ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

JM Financial के मुताबिक, चौथी तिमाही के लिए ASK ग्रोथ गाइडेंस 10% पर सीमित रखी गई है। PRASK में मिड-सिंगल डिजिट गिरावट और FY26 में CASK (ईंधन और फॉरेक्स छोड़कर) में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। ब्रोकरेज ने ज्यादा फॉरेक्स नुकसान के चलते कमाई अनुमान घटाए, लेकिन स्टॉक को ‘Add’ में अपग्रेड करते हुए 5,420 रुपये का टारगेट दिया।

Motilal Oswal Financial Services का कहना है कि निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद घरेलू नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय विस्तार से ग्रोथ बनी रहेगी। MOFSL ने 6,100 रुपये के टारगेट के साथ ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी।

Goldman Sachs ने भी ‘BUY’ रेटिंग बनाए रखी, हालांकि टारगेट घटाकर 5,600 रुपये कर दिया।

वहीं Elara Capital ने लागत और बाजार लीडरशिप को मजबूत बताते हुए 6,020 रुपये का टारगेट दिया।

इसके उलट Nuvama ने एकमुश्त खर्चों के चलते ‘Hold’ रेटिंग दी और 4,832 रुपये का टारगेट रखा।

IndiGo Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:42 बजे तक बीएसई पर 2.41% या 118.30 रुपये टूटकर 4795.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.33% या 114.50 रुपये गिरकर 4,794.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।