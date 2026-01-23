scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसुस्त बाजार में 15% दौड़ा ये ईवी स्टॉक! 5 साल में 5000% से ज्यादा रिटर्न - शेयर प्राइस ₹50 से कम

सुस्त बाजार में 15% दौड़ा ये ईवी स्टॉक! 5 साल में 5000% से ज्यादा रिटर्न - शेयर प्राइस ₹50 से कम

शुक्रवार को शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच इस स्मॉल-कैप ईवी कंपनी के शेयर में 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:33 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 15.16% या 4.79 रुपये चढ़कर 36.39 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 687.89 करोड़ रुपये का है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 23, 2026 10:48 IST

EV Stock: शुक्रवार को शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच स्मॉल-कैप ईवी कंपनी, Mercury Ev-Tech Ltd के शेयर में 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:33 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 15.16% या 4.79 रुपये चढ़कर 36.39 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 687.89 करोड़ रुपये का है।

advertisement

हाल ही में कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए तेजस के. सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी का वैधानिक ऑडिटर नियुक्त किया है और एसजेवी एंड एसोसिएट्स की प्रोपराइटर जानकी शाह को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

5 साल में 5000% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 1 साल में शेयर 56 प्रतिशत गिरा है। 

हालांकि पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 71 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 5245 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Mercury Ev Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन से रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 11.36% बढ़कर 15.49 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 13.91 करोड़ रुपये था। वहीं Q2 में कुल खर्च 14.56 करोड़ रुपये रहा एक साल पहले 13.07 करोड़ रुपये था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह सालाना आधार पर करीब 28.36% बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 89.59 लाख रुपये था।

Mercury EV Tech के बारे में 

कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हर जरूरत का एंड-टू-एंड सॉल्यूशन देती है।कंपनी ई-व्हीकल के मुख्य कंपोनेंट्स जैसे बैटरी, चेसिस और मोटर कंट्रोलर खुद तैयार करती हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास CED कोटिंग प्लांट भी है। Mercury EV Tech के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टू-व्हीलर्स से लेकर बसें, लोडर्स और पैसेंजर व्हीकल्स तक शामिल हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 23, 2026