Nexon.ev दो नए कलर ऑप्शन के साथ हुई लॉन्च! वैरिएंट के हिसाब से मिलेंगे खास बदलाव

Nexon.ev दो नए कलर ऑप्शन के साथ हुई लॉन्च! वैरिएंट के हिसाब से मिलेंगे खास बदलाव

ये नए रंग नेक्सॉन ईवी 45 के सभी ट्रिम्स में उपलब्ध होंगे, जो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सड़क पर एक नई और प्रीमियम पहचान देंगे। ये नए कलर ऑप्शन सिर्फ बड़े 45kWh बैटरी वाले वर्जन के लिए ही खास तौर पर रखे गए हैं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 23, 2026 17:36 IST
Tata Nexon.ev Ocean Blue
Tata Nexon.ev Ocean Blue

भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी, नेक्सॉन ईवी (Nexon.ev) के पोर्टफोलियो को और बढ़ाया है।

कंपनी ने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस लाइन-अप में दो नए और फ्रेश कलर ऑप्शंस- 'Pure Grey' और 'Ocean Blue' ड्यूल-टोन पेश किए हैं। ये नए रंग नेक्सॉन ईवी 45 के सभी ट्रिम्स में उपलब्ध होंगे, जो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सड़क पर एक नई और प्रीमियम पहचान देंगे। ये नए कलर ऑप्शन सिर्फ बड़े 45kWh बैटरी वाले वर्जन के लिए ही खास तौर पर रखे गए हैं।

Tata Nexon.ev Pure Grey

वैरिएंट के हिसाब से मिलेंगे खास बदलाव

टाटा मोटर्स के सेल्स हेड राजेश कुमार के मुताबिक, ये दोनों नए शेड्स क्रिएटिव, फियरलेस और एम्पावर्ड वेरिएंट्स में पेश किए गए हैं। हालांकि, इनमें रूफ का कॉम्बिनेशन अलग रखा गया है।

फियरलेस और एम्पावर्ड ट्रिम्स में ग्राहकों को कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ मिलेगी, जबकि क्रिएटिव वेरिएंट में व्हाइट रूफ फिनिश दिया गया है।

दमदार रेंज और सुपरफास्ट चार्जिंग

परफॉर्मेंस की बात करें तो नेक्सॉन ईवी 45 में 46.08kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार 489 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है।

यह एसयूवी 144bhp की पावर पैदा करती है और महज 8.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। चार्जिंग के मामले में भी यह काफी एडवांस है।

60kW के डीसी फास्ट चार्जर की मदद से इसे मात्र 40 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं, घर पर लगने वाले 7.2kW एसी वॉलबॉक्स चार्जर से इसे करीब साढ़े छह घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है।

फीचर्स से भरपूर है केबिन

गाड़ी के अंदर आपको लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल मिलता है। इसमें 12.30-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे फीचर्स सफर को आरामदायक बनाते हैं। सुरक्षा और भरोसे के लिए टाटा मोटर्स बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी भी दे रही है।

Jan 23, 2026